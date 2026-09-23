"비교적 안전한 곳에서 폭발"…북한 지뢰 가능성↑

<앵커>



그제(21일) 서부 전선 비무장 지대에서 났던 지뢰 폭발 사고는 평소 비교적 안전하다고 분류돼 온 지역에서 발생한 것으로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 그래서 북한이 새로 매설한 지뢰 때문이었을 가능성에 더 무게가 실리고 있습니다.



김태훈 국방 전문 기자입니다.



<기자>



육군 25사단 장병들이 서부전선 비무장지대에서 벌인 작전은 군사분계선 이남 지역 가운데 북한이 지뢰를 매설했을 것으로 의심되는 곳들을 확인하기 위한 '수색로 개척'이었습니다.



[장도영/합참 공보실장 : '지뢰 매설 가능성에 대해서 유엔사와 협의 중이다'라고 기존에 말씀드린 바가 있습니다. 그래서 어제 작전이 그 지역에 대한 유엔사 현장 조사를 실시하기 이전에 여건 조성을 위한….]



지뢰 폭발은 25사단의 기존 수색로와 북한군의 지뢰 매설 의심 지대 사이에서 발생했습니다.



"장병들이 자주 다니는 수색로는 아니지만 '최근까지 어느 정도 관리가 되던' 수색로의 바로 옆 지역에서 지뢰가 터졌다"고 정부 관계자는 SBS에 말했습니다.



최근까지도 군사적으로 관리가 돼 그만큼 지뢰가 없는 것으로 인식되던, 비교적 안전한 지역에서 사고가 났다는 겁니다.



이 관계자는 "북한군의 지뢰 매설 의심 지대의 면적이 한미 군 당국이 분석했던 것보다 더 넓게 형성돼 있을지도 모른다"고 토로했습니다.



즉 25사단 장병들이 '지뢰 의심 지대'로 추정하는 곳에 다다르기도 전에 이미 지뢰 매설 지대에 접어들었을 수 있다는 뜻입니다.



25사단 장병 2명에게 중상을 입힌 지뢰는 북한군이 최근에 매설한 것일 수 있습니다.



[유용원/국민의힘 의원 (CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 우리 쪽보다는 군사분계선 가까이 수십 미터 지점에서 사고가 났기 때문에 북한 지뢰일 가능성이 제기가 되고 있고, 제가 파악한 바로는 북한의 목함지뢰라고 있습니다.]



취임한 강신철 국방장관은 지뢰 사고에 대해 "어떠한 가능성도 배제하지 않고 원인을 규명해서 철저하게 후속 조치와 대응을 하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 최진화)