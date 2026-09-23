"투자 1호는 텍사스 가스발전"…원전·알래스카도

<앵커>



정부가 대미 투자 프로젝트의 구체적인 내용을 어제 국회에 보고했습니다. 이미 알려진 대로 텍사스주에 짓는 가스 복합 화력 발전소가 '1호 프로젝트'가 됐고, 미국 내 원전 건설과 알래스카 LNG 가스 사업도 추진 계획에 포함됐습니다.



손형안 기자입니다.





<기자>



대미 투자 사업의 비공개 보고를 위해 어제 국회를 찾은 김정관 산업통상부 장관.



[김정관/산업통상부 장관 : 프로젝트는 상업적 합리성을 일관된 원칙으로 하여 면밀히 살펴왔습니다. 정부가 추진하려는 의사를 결정한 프로젝트를 한 건 보고드리고자 합니다.]



우선 확정된 '1호 프로젝트'는 미국 텍사스 엔시날 지역에 가스복합화력발전소를 건설하는 사업으로 파악됐습니다.



총 사업비 223억 달러로 정부는 앞으로 20년간 최대 450억 달러를 벌어 원리금 회수가 가능하단 취지로 국회에 보고한 걸로 알려졌습니다.



야당 의원들을 중심으론 우려가 제기됐습니다.



[구자근/국민의힘 의원 : 개발 단계이기 때문에 상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했습니다.]



'아직 결정된 건 아니지만, 한미 양국의 관심을 반영한 2건의 프로젝트 추진계획'이라고 국회에 보고한 내용도 있습니다.



미국 내 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 사업입니다.



이들 두 사업에 대해선 그동안 투자 대비 리스크가 크단 평가도 있었습니다.



원전 건설 프로젝트와 관련해 김 장관은 미 원전기업 웨스팅하우스의 지분을 "5에서 10퍼센트 확보하는 걸 목표로 협상 중"이며 의결권 확보도 가능하다고, 또 알래스카 LNG 투자와 관련해선 "사업이 구체화 되지 않아 아직 상업성 판단이 이르다"고 각각 보고한 걸로 전해졌습니다.



정부는 전체 대미투자의 집행 규모가 대미투자 펀드의 한도인 2천억 달러를 넘지 않도록 하겠단 원칙도 분명하게 밝힌 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양)