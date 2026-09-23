트럼프, 중국 겨냥 "에너지·희토류 등 미주 자원 통제해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 본부에서 열린 제81차 유엔 총회에서 연설하고 있다

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 중남미 국가들을 향해 서반구의 에너지와 희토류 등 핵심 자원이 외부 세력의 영향력 아래 놓여서는 안 된다고 강조했습니다.트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 미국 주도의 중남미 안보 협력체 '미주의 방패'(Shield of the Americas) 행사에서 "미주의 자원은 언제나 미주 국민에게 속해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "우리는 우리 자신의 에너지 파이프라인과 희토류, 농산물 무역로에 대한 통제권을 확보해야 한다"며 "미국은 이 목표를 달성하고 우리 모든 국가를 강하게 하기 위해 여러분과 적극 협력하길 원한다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 '미주의 방패' 회원국들이 보유한 막대한 천연자원을 거론하면서 "이를 적대적인 외부 세력에게 빼앗기게 둬서는 안 된다"며 "그렇게 되면 더 이상 나라를 갖지 못하게 될 것"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령이 에너지와 희토류 등 전략 자원에 대한 통제권을 강조하면서 '적대적인 외부 세력'을 거론한 것은 중국을 비롯한 역외 경쟁국의 중남미 영향력 확대를 견제하려는 의도로도 풀이됩니다.'미주의 방패'는 트럼프 대통령이 지난 3월 중남미의 마약 카르텔 등 초국가적 범죄조직에 공동 대응하기 위해 출범시킨 안보 협력체로, 우파 성향 정부가 다수 참여하고 있습니다.트럼프 대통령이 이날 범죄 카르텔 대응뿐 아니라 에너지·핵심광물·농업 공급망까지 협력 대상으로 제시한 것은 '미주의 방패'를 서반구의 포괄적인 경제·안보 협력 틀로 확대하려는 구상으로도 보입니다.트럼프 대통령은 마약 카르텔 소탕 의지도 거듭 강조했습니다.회원국들을 향해 "여러분이 직접 제거하면 된다. 그게 훨씬 더 좋다"면서도 "여러분이 못 한다면 우리가 대신하겠다"고 말했습니다.아울러 회원국 정상들에게 "여러분의 나라에 큰 변화가 있었다. 우파로의 큰 전환"이라며 "이는 좋은 일"이라고 말했습니다.트럼프 2기 행정부 출범 이후 콜롬비아·에콰도르·페루를 비롯해 아르헨티나·볼리비아·칠레·코스타리카·온두라스 등 중남미 여러 국가에 잇따라 우파 정권이 들어선 것을 가리킨 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)