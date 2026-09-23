브라질서 헬기 추락…유명 가수 등 5명 사망

▲ 사고가 난 헬리콥터

브라질 남부 산타카타리나주(州)에서 헬리콥터가 추락해 탑승자 5명 전원이 사망했습니다.22일(현지시간) 현지 일간 폴랴지상파울루에 따르면 소방 당국은 이날 우루비시 지역 상공에서 연락이 끊긴 헬리콥터의 잔해를 산악지대에서 발견했다고 밝혔습니다.사고가 난 헬리콥터는 전날 산타카타리나주(州) 북부 해안 지역인 포르투 벨루에서 이륙했으며 폭풍우 등 악천후가 예보돼 있던 상조아킹 지역으로 향하던 중 교신이 끊겼습니다.탑승자는 모두 5명이었으며 이 가운데는 브라질 유명 듀오 '히크와 헤네르'의 멤버 히크 솔로(59)가 포함돼 있습니다.히크와 헤네르는 브라질에서 가장 잘 알려진 세르타네주 음악 듀오 중 하나입니다.세르타네주는 브라질 내륙 농촌 지역에서 유래한 장르로, 미국의 컨트리 음악이나 한국의 트로트에 해당합니다.브라질 민간항공청은 사고가 난 기종은 2001년산 벨 430기종이며 적법한 운항 허가를 받은 상태였다고 밝혔습니다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.(사진=산타카타리나소방서 제공, 연합뉴스)