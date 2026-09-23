이 대통령 "북한 존중하고 협력할 것"…평화 공존 방향 제시

▲ 연설하는 이재명 대통령

유엔총회 기조연설에 나선 이재명 대통령이 현지시간 22일 북한을 존중하고 협력하는 동시에 북측의 핵·미사일을 축소시켜 비핵화를 이루는 방안을 제안했습니다.이어 이 대통령은 "'평화공존과 공동 성장의 한반도'를 향한 새로운 여정을 시작하겠다"며 "서로를 존중하는 포용적 평화공존, 싸울 필요가 없는 안정적 평화공존, 세계평화에 기여하는 책임있는 평화공존" 등 3가지 청사진을 제시했습니다.우선 포용적 평화공존을 위해 "남북 간 상호 체제를 존중하고 차이를 인정하는 바탕 위에서 협력을 통한 공동 성장을 모색하겠다"고 밝혔습니다.그러면서 "국제무대에서도 북측을 존중하고, 협력할 것은 협력해 나가겠다"고 덧붙였습니다.안정적 평화공존을 위해서는 "위기를 방지하고, 갈등을 통제할 제도적 장치를 만들어 가겠다"며 기본적인 소통 채널 복원을 언급했습니다.책임있는 평화공존을 위해서는 "한반도의 오래된 전쟁을 종식하고 평화 체제를 구축하는 것"을 핵심 과제로 꼽았습니다.이 대통령은 "북미대화가 조속히 재개되고 한반도 전쟁 종식과 평화 체제 전환을 위한 당사자 간 대화로 발전할 수 있는 발판을 마련해 나가겠다"고도 말했습니다.북한의 핵 문제에 대해선 "북측의 핵·미사일 능력 고도화를 중단시키고, 중기적으로 축소를 거쳐, 장기적으로 핵 없는 한반도를 향해 나아갈 수 있을 것으로 생각한다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)