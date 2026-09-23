'세계 최강' 첫 출격…이미 강한데 "미치고 싶다"

<앵커>



배드민턴 세계 최강 안세영 선수가 이번 아시안게임 첫 경기에 나섰습니다. 압도적인 실력으로 여자 단체전 준결승 진출을 이끌었습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



말레이시아와 8강전을 앞두고 배드민턴 여자 대표팀은 백하나의 26번째 생일을 축하하며 승리 의지를 다졌습니다.



그리고 안세영이 첫 주자로 나서 세계 최강다운 압도적인 기량을 뽐냈습니다.



빈 곳을 정확히 찌르는 날카로운 대각 공격에 물 샐 틈 없는 수비로 세계 28위 카루파테반을 36분 만에 2대 0으로 제압하고 포효했습니다.



안세영은 이후 동료들의 경기에서는 응원단장 역할을 하며 힘을 불어넣었습니다.



대표팀은 김가은이 세 번째 단식에서 완승을 거둔 데 이어 복식 김혜정-정나은 조가 듀스 혈투 끝에 2대 1 역전승을 거두며 3승 1패로 준결승에 진출했습니다.



[안세영/여자 배드민턴 국가대표 : '미쳐버리자'라는 생각으로 임하기 때문에 미치고 싶습니다. 팀 선수들이 다치지 않고 끝까지 최선을 다해서 좋은 결과로 마무리했으면 좋겠습니다.]



단체전 2연패를 향해 힘차게 출발한 여자 대표팀은 오늘(23일) 개최국 일본과 결승 진출을 놓고 격돌합니다.



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탁구 대표팀 신유빈도 싱가포르와 여자 단체전 8강에서 가장 먼저 출격했습니다.



신유빈은 서린천을 26분 만에 3대 1로 물리치고 기선 제압에 성공하며 에이스의 역할을 다했습니다.



주천희와 김나영까지 상대를 가뿐하게 연파하면서 대표팀은 준결승에 진출해 동메달을 확보했습니다.



[신유빈/여자 탁구 국가대표 : (메달 확보로) 부담은 좀 줄어든 것 같아서 앞으로도 앞에 있는 경기 하나하나 최선을 다해서 준비해야 될 것 같습니다.]



남자 팀도 8강에서 홍콩을 제압하면서 오늘 남녀 대표팀은 준결승에서 동반 한일전을 치르게 됐습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박나영)