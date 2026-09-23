이 대통령, 호주 총리와 정상회담…역내 공급망 구축 협력 논의

▲ 이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 양자회담에 앞서 악수하고 있다

유엔 총회 고위급 회기 참석차 방미 중인 이재명 대통령은 현지 시간 22일 뉴욕 주유엔대표부에서 앤서니 앨버니지 호주 총리와 정상회담을 했습니다.지난해 주요 7개국(G7)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 양자 회담에 이어 세 번째 한·호주 간의 정상회담입니다.양 정상은 회담에서 그간 쌓아온 신뢰와 유대를 바탕으로 편안한 분위기 속에서 에너지 공급망과 방산 협력 등의 양국 공동의 관심 사안 및 국제 정세 등에 대해 허심탄회하게 의견을 교환했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.한국과 호주 양국은 중동발 에너지 위기 대응에 있어 양국이 서로에게 액화천연가스(LNG), 석유 제품 등 주요 에너지자원 공급을 의존하고 있는 핵심적인 파트너임을 다시 확인했다고 성 수석은 전했습니다.또한 양 정상은 안정적이고 회복력 있는 역내 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력해 나가자고 했습니다.이 대통령은 "호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었는데 호주에서 많이 도와주고 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장은 그런대로 안정적"이라고 설명했습니다.그러면서 "호주의 도움에 감사드리고 호주 문제와 상황 해결에 우리도 최대한 협력하겠다"고 말했습니다.앨버니지 총리는 "호주와 대한민국은 좋은 우방국으로, 비슷한 세계관을 공유하고 있고 다자기구, 안보와 안전을 추구한다는 점에서 가치관이 비슷하다"고 답했습니다.이어 "특히 경제 분야에서도 서로 많이 협력하고 있다"며 "에너지 수급의 분야에서 특히 한국의 도움을 많이 받고 있다"고 덧붙였습니다.아울러 양 정상은 글로벌 불확실성 속에서 가치를 공유하는 파트너로서 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 뜻을 모았습니다.이와 함께 이 대통령과 앨버니지 총리는 올해 APEC과 주요 20개국(G20) 정상회의와 내년 상반기 앨버니지 총리 초청에 따른 이 대통령의 호주 방문 추진 등을 통해 더 자주 만나 긴밀히 소통하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)