"대관료 등 부풀려"…침묵 vs '경성라인' 공세

<앵커>



법무장관 후보자직에서 물러난 김승원 의원의 전직 보좌관이 청와대 측에 전달한 자료에는 김 의원이 민주당 경기도당 위원장일 때 '대관료'나 '워크숍 비용'을 부풀렸다는 회계 부정 사례들이 담겨 있습니다. 김 의원 논란에 대해서 김민석 민주당 대표는 침묵을 이어갔는데, 국민의힘은 이번 개각에 '경기성남라인'이 개입했는지 해명하라고 공세를 이어갔습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



김승원 민주당 의원의 전직 보좌관 A 씨가 지난 17일 홍익표 청와대 정무수석에게 전달했다는 자료 가운데 하나인 회계 부정 의혹 사례집입니다.



총 45쪽 분량의 이 PPT 형태의 자료에는 김 의원이 이끌었던 민주당 경기도당과 관련한 총 7개 유형, 35개의 사례가 담겨 있습니다.



일부 당직자들에게 급여 외에 1~2백만 원을 추가 지급한 뒤 별도 계좌로 되돌려 받아서 다른 용도로 썼다는 이른바 '페이백' 의혹부터 회계보고서에는 교육 연수용으로 135만 원을 호텔 대관료로 지출했다고 기재해 놓고 실제로 교육이 이뤄진 장소는 경기도당 회의실이었다는 의혹, 또 사무처 당직자 워크숍 비용을 3배가량 부풀려서 기재한 뒤 남은 돈을 다른 데 썼다는 의혹 등입니다.



신현영 민주당 대변인은 어제(22일) 전직 보좌관의 탄원서 전달에 대해서는 당시 당 대표도 모르고 있었고 추가 의혹들에 대해서는 사실 관계가 확인이 되지 않은 상황이라고 말했습니다.



[신현영/민주당 대변인 (YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당') : 비용에 대한 부분, 이런 부분에 있어서는 경기도당 차원에서의 그런 관계를 확인 차원에 있는 것으로 알고 있습니다.]



김민석 대표 등 민주당 지도부는 김 의원의 자진사퇴 이후 사흘 넘게 관련 언급은 하지 않고 있습니다.



국민의힘은 어제 국회에서 정권 실정을 규탄하기 위한 대국민 보고대회를 열었는데, 자체 집계 결과 당원과 지지자 등 1만여 명이 참석했다고 밝혔습니다.



국민의힘은 용혜인, 김승원 장관 후보자의 연쇄 낙마 등 이번 개각은 인사 참사라고 주장하면서 김현지 청와대 제1부속실장도 겨냥했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 그 모든 뒤에 경기·성남 라인과 김현지가 있다는 것을 알고 있습니다. 그런데 '현지 누나'가 아니라 '훈식이 형'만 쫓아냈습니다.]



이번 개각을 둘러싼 여야의 공방은 이른바 '경성라인' 핵심 인사들에 대한 국회 국정감사 증인 채택 논란 등으로 이어지는 양상입니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이승희)