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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.23 06:08 조회수
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1. "국제무대서 북 존중"…'에너지 공급망 연대' 제안

이재명 대통령이 오늘(23일) 새벽 유엔총회 기조연설에서 북한을 국제무대에서 존중하고 협력할 건 협력하겠다고 밝혔습니다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 위기를 극복하기 위해 역량을 갖춘 나라들끼리 먼저 연대하자고도 제안했습니다.

2. "합의 또는 전멸 선택하라"…미-이란 전격 회동

트럼프 미국 대통령이 유엔총회 연설에서 이란에 '합의'와 '전멸'이라는 양자택일의 선택지를 제시하며 강력한 압박에 나섰습니다. 이 연설 뒤 미국과 이란 대표단은 3시간 동안 전격 회동했습니다.

3. '대법관 재제청' 거부…청와대 "대통령 임명권 무력화"

조희대 대법원장이 청와대의 대법관 재제청 요청에 구체적인 사유와 헌법적 근거가 적혀 있지 않아서 응할 수 없다는 입장을 냈습니다. 청와대는 구체적인 사유와 헌법적 근거를 이미 분명히 밝혔다면서 조 대법원장이 대통령의 임명권을 무력화하고 있다고 강하게 비판했습니다.

4. 펜싱 송세라 금메달…축구 조 1위로 8강행

나고야 아시안게임 펜싱 경기 첫날 여자 대표팀의 간판 송세라 선수가 금메달을 목에 걸었습니다. 남자 축구 대표팀은 사우디를 이기고 조 1위로 8강행을 확정했습니다.
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