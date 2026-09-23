뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 추석 연휴 곳곳 비 소식…오늘은 맑고 낮 더위

SBS 뉴스
작성 2026.09.23 06:43 수정 2026.09.23 07:08 조회수
PIP 닫기
어느덧 추석 연휴가 코앞으로 다가왔습니다.

이번 연휴 곳곳에 비 소식이 들어 있는데요.

우선 연휴 첫날 늦은 밤 강원 영동 북부를 시작으로 추석 당일 오전까지 동해안 지역에 비가 내리겠습니다.

추석 당일 저녁에는 중부와 전북 경북 지역에도 비가 시작돼 중부 지방은 토요일 오전에는 비가 대부분 잦아들겠는데요.

남부 지방은 토요일 밤까지 이어지겠습니다.

이번 연휴 동안 비의 양은 그리 많지 않을 것으로 예상됩니다.

한편 절기 추분인 오늘(23일)은 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.

아침 강원 내륙 지역은 안개에 유의하셔야겠고요.

오늘까지 해안가는 강한 너울이 밀려들겠습니다.

현재 서울이 19.3도로 온화하게 시작하고요.

오늘 한낮에 서울 대구 29도, 전주 30도까지 오르며 오늘도 낮 동안 덥겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지