[날씨] 추석 연휴 곳곳 비 소식…오늘은 맑고 낮 더위

어느덧 추석 연휴가 코앞으로 다가왔습니다.



이번 연휴 곳곳에 비 소식이 들어 있는데요.



우선 연휴 첫날 늦은 밤 강원 영동 북부를 시작으로 추석 당일 오전까지 동해안 지역에 비가 내리겠습니다.



추석 당일 저녁에는 중부와 전북 경북 지역에도 비가 시작돼 중부 지방은 토요일 오전에는 비가 대부분 잦아들겠는데요.



남부 지방은 토요일 밤까지 이어지겠습니다.



이번 연휴 동안 비의 양은 그리 많지 않을 것으로 예상됩니다.



한편 절기 추분인 오늘(23일)은 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



아침 강원 내륙 지역은 안개에 유의하셔야겠고요.



오늘까지 해안가는 강한 너울이 밀려들겠습니다.



현재 서울이 19.3도로 온화하게 시작하고요.



오늘 한낮에 서울 대구 29도, 전주 30도까지 오르며 오늘도 낮 동안 덥겠습니다.



(박세림 기상캐스터)