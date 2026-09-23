이승철·우즈, 30일 듀엣곡 '우리만의 이야기' 발매

가수 이승철 씨와 드라우닝으로 음원차트 역주행 기록을 썼던 우즈가 듀엣곡을 발표합니다.



우즈가 이승철 씨를 존경하는 마음으로 노래를 만들었다고 하네요.



오는 30일, 두 사람이 함께 부른 노래 '우리만의 이야기'가 발매됩니다.



이승철 씨의 데뷔 40주년 기념 프로젝트로 만들어진 노래인데, 우즈가 이승철 씨의 40년 음악 인생에 깊은 존경을 담아 만든 헌정곡이라고 합니다.



이승철 씨 측은 두 사람의 하모니와 세대를 초월한 호흡이 전율을 선사할 거라고 예고했습니다.



얼마 전 이승철 씨는 SBS 주영진의 뉴스브리핑에 출연해 이번 신곡을 언급했는데, 우즈에 대해서는 요즘 현존하는 젊은 가수 가운데 최고로 잘하는 것 같다고 치켜세우기도 했습니다.



현재 이승철 씨는 40주년 기념 전국투어 콘서트 더 보이스 이승철을 이어가고 있습니다.



(화면출처 : LSC)