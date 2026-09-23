시속 97㎞ 테슬라 딱 걸렸다…몸 늘어뜨린 운전자 결국

요즘 주행보조기능 켜놓고 운전하는 분들 많잖아요. 그런데 이걸 너무 믿다가 경찰에 적발된 사람이 있다고요?



네, 이게 우리나라에서 있었던 일은 아니고요, 미국 캘리포니아 고속도로에서 있었던 일입니다.



당시 차량은 테슬라의 주행보조기능인 FSD를 켠 채 시속 약 97km로 달리고 있었습니다.



그런데 오토바이로 순찰을 하던 경찰관은 선글라스를 쓴 채 몸을 늘어뜨리고 잠든 운전자를 발견해 급히 차량을 세웠는데요.



경찰은 과속 등의 이유로 운전자에게 교통법규 위반 딱지를 발부했습니다.



현지 경찰은 당시 영상을 공개하며 "운전자가 잠들었을 때 안전한 속도는 시속 0마일"이라며 주의를 당부했습니다.



특히 자율주행기능은 '자율주행'이 아니라 운전을 돕는 '보조 시스템'일 뿐 사람을 대신하는 것이 아니라고 강조했습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @chp_solano)