[오목교 전자상가] M5 Ultra 맥 스튜디오에서는 초파리 뇌가 몇 개까지 돌아갈까?

3천만 원대의 초고성능 컴퓨터에 초파리의 뇌를 넣으면 과연 무슨 일이 벌어질까요?



애플의 M5 울트라를 탑재한 맥 스튜디오에서

실제 초파리의 뇌와 신경계를 기반으로 한 시뮬레이션을 구동하고,

단순한 벤치마크를 넘어 생명체의 신경망이 요구하는 막대한 연산량을 직접 확인해 봤습니다.



약 16만 개가 넘는 뉴런과 수천만 개의 뉴런 연결을 정밀하게 재현할 수 있는

M5 울트라 맥 스튜디오의 경우,

초파리의 신경망을 학습시켜 게임을 플레이하게 만들 수도 있습니다.



특히 M5 울트라의 강력한 성능을 이용하면 초파리를 위한

'완벽한 통속 되' 시나리오를 인터넷 연결 없이도 만들어낼수 있죠.



로컬 AI를 활용해 이미지와 3D 세계를 만들고,

두 대의 맥을 연결해 수천억 파라미터 규모의 거대 AI 모델까지 구동할 수 있는

M5 울트라 맥 스튜디오의 강력한 성능,

초파리 한 마리를 위한 가상 세계를 만드는 과정에서

M5 울트라가 어떤 작업에 강하고 어디에서 한계를 보이는지

직접 영상을 통해 확인해보세요!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술: 천세연 / 촬영: 유세훈, 양기창 / 편집: 정혜수 / CG디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)