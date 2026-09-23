[날씨] 추분 맞은 오늘 큰 일교차…추석 연휴엔 비 예보

내일(24일)부터 시작되는 추석 연휴 기간 동안에는 하늘에 구름이 많은 가운데 비 소식이 나와 있습니다.



먼저 연휴 첫날인 목요일 늦은 밤에 강원 영동 북부를 시작으로 추석 당일 오전까지 강원 영동과 경북 북부 동해안에 비가 오겠고요.



추석 당일 밤부터 토요일 새벽까지는 서울 등 중부지방에도 비가 오겠습니다.



토요일에는 남부와 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있는데요.



양이 많지는 않을 것으로 보입니다.



한편 올 추석에는 하늘이 흐려서 보름달을 보기는 조금 어려울 것으로 예상됩니다.



오늘은 낮과 밤의 길이가 같아진다는 절기상 추분인데요.



하늘 맑은 가운데 수도권은 대기가 무척 건조하겠습니다.



일교차도 크게 벌어지겠습니다.



아침에 서울이 19도, 광주가 18도로 선선하겠지만 낮에는 서울이 29도, 대구와 광주가 30도까지 올라 덥습니다.



추석 연휴 기간 동안에도 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다.



건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)