여자배구, 태국과 동메달 결정전서 패배…2회 연속 '빈손'

▲ 판정에 항의하는 선수들

여자배구대표팀(세계랭킹 28위)이 아시안게임 2회 연속 메달 획득에 실패했습니다.차상현 감독이 이끄는 대표팀은 오늘(22일) 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 동메달 결정전에서 태국(13위)에 세트 점수 0-3(20-25 19-25 23-25)으로 패했습니다.어제 일본(6위)에 0-3으로 패해 동메달 결정전으로 떨어진 한국은 2026 아시아선수권대회 우승팀인 태국에도 완패하면서 빈손으로 귀국길에 오르게 됐습니다.한국 여자배구가 아시안게임에서 메달 획득에 실패한 건 여자배구가 정식 종목으로 채택된 1962 자카르타 대회 이후 이번이 세 번쨉니다.2006 도하 대회와 2022 항저우 대회에서 각각 5위에 올랐고, 이번엔 4위에 그쳤습니다.한국은 1세트 초반 8-5로 리드했으나 율리야 아쿨로바(카자흐스탄) 주심의 연이은 석연치 않은 판정으로 흐름이 끊겼습니다.김다인(현대건설)이 상대 팀의 밀어 넣기 공격을 막는 과정에서 주심은 오버넷 판정을 내렸습니다.차상현 대표팀 감독은 항의에 나섰으나 받아들여지지 않았습니다.아쿨로바 주심은 8-7에서도 김다인의 플레이를 두고 캐치볼 파울이라고 판정내렸습니다.차 감독은 다시 거세게 항의했고, 역시 받아들여지지 않았습니다.흐름은 이후 태국으로 넘어갔습니다.대표팀은 태국의 파상공세를 제대로 막아내지 못하면서 끌려갔습니다.특히 과거 V리그 IBK기업은행에서 뛰었던 태국의 명세터, 폰판 끄엇쁘라싯(V리그 활동 당시 활동명 폰푼)의 다채로운 공격 지휘를 효과적으로 대처하지 못했습니다.2세트에서는 리시브 문제로 무너졌습니다.한국은 11-9에서 육서영(IBK기업은행)이 연거푸 목적타 서브를 제대로 받지 못하면서 5연속 실점하며 역전을 허용했습니다.14-17에서는 태국의 날카로운 중앙 이동공격과 속공을 막아내지 못하고 3연속 실점해 점수 차가 벌어졌습니다.한국은 3세트마저 내주며 그대로 대회를 마무리했습니다.접전을 펼치던 대표팀은 17-16에서 태국의 강서브에 고전하며 3연속 실점해 역전을 허용했습니다.한국은 이후 추격에 성공해 22-22 동점을 만들었으나 육서영의 공격이 연속으로 코트 밖으로 나가면서 힘을 잃었습니다.주장 강소휘(한국도로공사)는 팀내 최다인 10점, 이다현(NEC 레드로케츠)은 9점을 올렸습니다.한편 오늘 열린 결승에선 중국(7위)이 일본(6위)을 세트 점수 3-0(25-19 25-20 25-23)으로 완파하고 3회 연속 금메달을 차지했습니다.(사진=연합뉴스)