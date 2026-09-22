유럽은행 분석가 "에너지 가격 2차 파동…물가 안정 내년에나"

▲ 독일 프랑크푸르트 유럽중앙은행 인근 주유소

필리프 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석이코노미스트는 유럽 에너지 가격이 다시 상승함에 따라 내년 중반에나 물가가 안정될 것으로 22일(현지시간) 내다봤습니다.레인 이코노미스트는 이날 스위스 일간 르탕 인터뷰에서 "두 번째 에너지 가격 상승이 인플레이션을 높게, 오래 지속시킬 것으로 본다"고 말했다고 블룸버그통신이 보도했습니다.그는 에너지 가격 2차 파동이 식료품, 전기 등 넓은 의미의 에너지, 상품 전반에 가격 상승 압력을 넣을 것이라며 "올 가을 더 강하고 지속적인 충격이 발생하면 경제에 부담이 될 것"이라고 말했습니다.또 유로존(유로화 사용 21개국) 물가 상승률이 내년 중반쯤 목표치인 2％로 떨어질 것으로 예상하면서 "에너지 충격이 심각해지지 않는다면 경제가 꾸준하게 완만한 속도로 성장한다는 게 우리의 기본 시나리오"라고 덧붙였습니다.유로존 소비자물가 상승률은 중동전쟁과 에너지 가격 상승 영향으로 지난달 3.2％까지 뛰었습니다.이는 2023년 9월 4.3％ 이후 약 3년 만에 가장 높은 수준입니다.유럽중앙은행(ECB)은 지난 10일 세 가지 정책금리를 0.25％포인트씩 인상하면서 올해 유로존 소비자물가 상승률 전망치를 3.0％, 내년은 2.5％로 제시했습니다.사우디아라비아와 예멘 반군 후티의 무력 충돌 등으로 국제유가가 반등하면서 유럽 여러 나라는 에너지 가격 안정책을 다시 꺼내고 있습니다.독일 정부는 다음달 1일부터 12월 1일까지 휘발유와 경유에 붙는 유류세를 L당 14센트(약 218원) 감면하기로 했습니다.부가가치세를 포함하면 주유소 기름값이 L당 약 17센트(약 264원) 떨어지는 효과가 있습니다.벨기에와 룩셈부르크 등 주변국을 따라 내년 1월부터 주유소 기름값 상한제를 도입하는 방안도 검토 중입니다.독일은 지난 5∼6월 한시적으로 유류세를 낮춘 바 있습니다.체코도 중동전쟁 발발 직후 도입했다가 지난 7월 중단한 기름값 마진 제한과 가격 상한제를 10월 한달간 다시 시행하기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)