'검객' 송세라 한국 6번째 금메달…사격 반효진-박하준 은메달

▲ 22일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 에페 여자 개인전 시상식. 금메달을 획득한 한국 송세라가 시상대에 올라 주먹을 쥐어보이고 있다.

이미지 확대하기

2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단 6번째 금메달의 주인공은 여성 간판 검객 송세라(부산광역시청)였습니다.송세라는 오늘(22일) 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 여자 에페 개인전 결승에서 티카나 키리아(싱가포르)를 15-8로 꺾고 금메달을 목에 걸었습니다.근대5종 여자 개인전 성승민과 같은 종목 남자 단체전, 테크볼 남자 단식 이준석, 남자 농구대표팀, 수영 경영 남자 자유형 50ｍ 김영범에 이은 대한민국 선수단의 6번째 금메달입니다.세계선수권대회 두 번이나 정상을 밟은 송세라가 국제종합대회에서 처음으로 캐낸 개인전 금메달입니다.이로써 한국 펜싱은 아시안게임 이 종목에서 2018년 자카르타·팔렘방 대회 강영미, 2023년 열린 2022 항저우 대회 최인정에 이어 3회 연속 정상을 지켰습니다.남자 플뢰레 윤정현(화성시청)도 개인전에서 동메달을 수확해 2018년 자카르타·팔렘방 대회 손영기(동메달) 이후 한국 선수로는 8년 만에 아시안게임 이 종목 시상대에 섰습니다.한국 펜싱은 금메달 1개와 동메달 1개로 대회를 열어젖혔습니다.반효진(대구공공시설관리공단)과 박하준(KT)은 사격 10ｍ 공기소총 혼성 단체전에서 각각 252.6점, 250.3점을 쏴 502.9점을 합작하고 세계신기록을 작성한 중국(507.1점)에 이어 은메달을 획득했습니다.이 종목 여자 개인전 동메달리스트 반효진은 이번 대회 두 번째 메달을 수확했고, 전날 이 종목 남자 단체전에서 동메달을 획득한 박하준도 멀티 메달이자 아시안게임 통산 5번째 메달을 수집했습니다.한국 수영 대표팀의 이주호(서귀포시청·배영)∼최동열(강원특별자치도청·평영)∼양재훈(강원특별자치도청·접영)∼김영범(강원특별자치도청·자유형)은 일본 도쿄 아쿠아틱센터에서 열린 경영 남자 혼계영 400ｍ 결승에서 3분31초97을 합작해 중국(3분27초89), 일본(3분28초70)에 이어 3위를 차지했습니다.김영범은 20일 자유형 100ｍ 은메달, 21일 자유형 50ｍ 금메달에 이어 사흘 연속 시상대에 올라 금, 은, 동메달을 1개씩 수집했습니다.한국 수영 중장거리 간판 김우민(강원특별자치도청)은 어깨 부상에도 자유형 1,500ｍ 출전을 강행해 15분16초52로 결승 출전 선수 8명 중 최하위인 8위에 머물렀습니다.김우민은 왼쪽 어깨 회전근개와 관절와순이 부분 파열된 사실을 외부에 알리지 않고 아시안게임에 출전한 것으로 드러나 주위를 안타깝게 했습니다.김우민은 코치진과 상의해 자유형 400ｍ에만 출전하는 쪽으로 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.'셔틀콕 퀸' 안세영(삼성생명)이 이끄는 여자 배드민턴 대표팀은 단체전 8강에서 말레이시아를 3-1로 격파하고 4강에 진출했습니다.단식 3경기와 복식 2경기 중 먼저 3승을 따내는 국가가 승리하는 단체전에서 한국은 안세영과 김가은(삼성생명)이 단식 두 경기를 잡고 복식에서 1승을 보탰습니다.우리나라는 내일(23일) 일본과 결승 티켓을 놓고 다툽니다.여자 배구대표팀은 동메달 결정전에서 태국에 세트 점수 0-3(20-25 19-25 23-25)으로 져 아시안게임에서 최초로 2회 연속 빈손으로 귀국길에 오릅니다.배구와 달리 12년 만의 정상 탈환에 도전하는 여자 농구대표팀은 대만을 73-59로 물리치고 3연승과 함께 C조 1위로 8강에 진출했습니다.남자 축구대표팀은 사우디아라비아를 2-0으로 꺾고 D조 1위로 8강에 올라 베트남과 4강 진출을 다툽니다.야구대표팀은 약체 홍콩을 13-0으로 완파했습니다.특히 안타와 볼넷을 하나도 주지 않는 '팀 퍼펙트' 진기록을 작성하고 조별리그 2연승을 달렸습니다.우리나라는 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 17개를 획득해 중국(금 31개), 일본(금 11개)에 이어 메달 순위 3위를 지켰습니다.(사진=연합뉴스)