"제재 완화로 핵 개발 중단"…잠시 후 UN 총회 연설

<앵커>



이재명 대통령이 유엔 총회가 열리는 미국 뉴욕에 도착했습니다. 순방에 앞서 진행한 외신 인터뷰에서 이 대통령은 북한 핵무기 개발 중단과 대북 제재 완화를 맞바꾸자고 제안했는데요. 내일(23일) 새벽 유엔 총회 연설에서 구체적인 언급이 나올지 주목됩니다.



뉴욕에서 강민우 기자입니다.



<기자>



UN 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 찾은 이재명 대통령이 지난주 외신과 진행한 대북 정책 관련 인터뷰가 공개됐습니다.



이 대통령은 "별다른 실효성이 없는 대북 제재와 북한의 핵무기·대륙간탄도미사일의 개발 중단을 맞바꾸는 건 상당한 가치가 있다"고 말했습니다.



북한이 매년, 10~20개의 핵무기를 추가로 생산할 능력을 갖췄거나 이미 생산하고 있는데, 북한이 향후 이를 수출해 돈을 벌겠단 유혹에 빠지는 게 정말 위험한 순간이 될 거라고도 경고했습니다.



북한의 고립을 목표로 한 제재가 러시아-우크라이나 전쟁 등 국제 정세의 변화로 효과가 떨어진 만큼, 우선 북한을 대화의 장으로 끌어낸 다음, 핵 개발부터 중단시키고 신뢰 회복과 감축까지 단계적으로 나아가야 한다는 겁니다.



또 다른 인터뷰에서는 한국과 미국 모두 "전제조건 없이 북한과 대화에 나설 의향이 있다"고 언급했는데, UN 총회 기간 이뤄질 가능성이 있는 트럼프 미국 대통령과의 만남에서 대북 제재나 북미 대화 관련 내용이 함께 다뤄질 수 있을 거라는 전망이 나옵니다.



[위성락/국가안보실장 (어제) : 미국, 호주 등 주요국 정상들과 다양한 방식의 별도 접촉이 있을 예정입니다.]



또 공식 발표를 앞둔 대미투자에 대한 한미 정상의 논의가 있을지도 관심입니다.



이재명 대통령은 이번 UN 총회 연설에서 한반도 평화 공존을 위한 구상을 밝힐 계획인데, 미국과 북한을 비롯한 국제사회의 호응이 주목됩니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 조수인)