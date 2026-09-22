'1억 공천 헌금 혐의' 강선우 보석 석방…"어떤 돈도 받은 사실 없어"

▲ 강선우 의원

시의원 공천을 대가로 1억 원을 주고받은 혐의로 기소된 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원이 구속기한 만료를 나흘 앞두고 보석으로 풀려났습니다.강 의원은 오늘(22일) 오후 4시 15분쯤 서울구치소에서 나오는 길에 취재진에게 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 죄송하다"고 밝혔습니다.그러면서 "재판 과정에서 객관적인 증거와 함께 그리고 일관되게 말했다"며 "저는 어떠한 돈도 받은 사실이 없다. 겸허하게 법원의 판단을 기다리겠다"고 말했습니다.앞서 오후 4시쯤 김 전 시의원은 별다른 입장을 밝히지 않고 구치소를 빠져나갔습니다.서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 이날 강 의원, 김 전 시의원의 보석 청구를 인용했습니다.재판부는 "보석을 허가할 상당한(타당한) 이유가 있다"고 설명했습니다.다만, 재판부는 보석 조건으로 주거 제한과 출국금지 서약, 보호관찰소 신고, 전자장치 부착 등을 내걸었습니다.또 주거지를 벗어날 경우 법원의 사전 허가를 받도록 했습니다.강 의원과 김 전 시의원은 각각 지난 6월과 7월 법원에 보석을 청구한 바 있습니다.두 사람은 지난 3월 3일 나란히 구속됐고 같은 달 27일 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.구속 기한은 오는 26일까지였습니다.현행 형사소송법상 1심 구속기간은 최대 6개월입니다.법원의 결정에 따라 두 사람은 불구속 상태로 다음 달 14일 예정된 1심 선고를 받게 됐습니다.강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 지난 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 시의원 후보 공천을 대가로 1억 원이 든 쇼핑백을 주고받은 혐의로 1심 재판 중입니다.당시 강 의원은 더불어민주당 소속이었으며, 김 전 시의원은 이후 강 의원의 지역구인 서울 강서구에서 민주당 서울시의원 후보로 단수 공천돼 당선됐습니다.검찰은 앞선 결심 공판에서 강 의원에게 징역 4년, 김 전 시의원에게 징역 2년을 구형했습니다.두 사람은 1억 3천여만 원을 수십명 이름으로 나눠 후원한 혐의로 지난 14일 추가 기소돼 첫 재판을 앞두고 있습니다.(사진=연합뉴스)