장잔숴 자유형 1,500m 우승…'어깨 부상' 김우민 8위

▲ 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 역영하고 있다.

중국 수영 신성 장잔숴가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 자유형 1,500ｍ 정상에 오르며 대회 2관왕을 달성했습니다.장잔숴는 오늘(22일) 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 남자 자유형 1,500ｍ 결승에서 14분42초42의 기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍고 금메달을 목에 걸었습니다.전날 남자 계영 800ｍ에서 중국의 우승을 합작했던 장잔숴는 이로써 이번 대회 두 번째 금메달을 수확했습니다.은메달과 동메달은 일본의 다부치 가이토(14분45초99)와 이마후쿠 가즈시(14분54초37)가 차례로 차지했습니다.지난 대회 이 종목 은메달리스트인 한국 수영 간판 김우민(강원특별자치도청)은 15분16초52로 처져 8위에 머물렀습니다.대회를 준비하며 왼쪽 어깨 회전근개와 와순이 부분 파열된 김우민은 이 사실을 외부에 알리지 않고 경기 출전을 강행했으나 아쉬운 결과를 냈습니다.함께 출전한 김준우(강원특별자치도체육회)는 개인 최고 기록인 14분57초13로 5위에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)