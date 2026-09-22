"시진핑, 트럼프에게 타이완 무기 판매 중단 요구할 듯"

▲ 지난 5월 베이징에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 타이완 무기 판매 중단을 요구할 것으로 보인다고 로이터통신이 22일 보도했습니다.로이터는 정상회담 준비 상황을 알고 있는 복수의 소식통을 인용해 중국이 이번 회담에서 미중 간 세 번째 공동성명인 1982년 '8·17 공동성명'에 대한 중국 측 해석을 제기할 가능성이 있다며 이같이 전했습니다.8·17 공동성명은 미국의 타이완 무기 판매에 반대하는 중국이 줄곧 근거로 제시해 온 문서입니다.미국은 당시 공동성명에서 타이완에 대한 무기 판매를 장기적인 정책으로 추진할 의도가 없으며 판매의 질과 양도 미중 수교 이후 수준을 넘지 않고 점차 줄여나갈 의향이 있다고 밝혔습니다.하지만 당시 로널드 레이건 미국 대통령은 별도의 입장을 통해 타이완에 대한 무기 판매 감축은 중국이 타이완 문제를 평화적으로 해결하려는 방침을 유지한다는 것을 전제로 한다는 뜻을 밝혔습니다.이에 따라 중국은 미국이 타이완 무기 판매를 점차 줄여 궁극적으로 해결하겠다고 약속한 것으로 해석하지만 미국은 중국의 평화적 해결 노력이 전제돼 있다는 입장을 유지해왔습니다.미국은 또 국내법인 타이완관계법에 따라 타이완이 충분한 자위 능력을 유지할 수 있도록 방어용 무기를 제공한다는 입장입니다.소식통들은 또 중국이 신규 무기 판매 중단뿐 아니라 타이완이 이미 주문한 무기의 인도도 중단할 것을 미국에 요구하고 있다고 전했습니다.한 소식통은 시 주석이 트럼프 대통령에게 타이완이 "도발자이며 중미 관계 불안정의 유일한 원인이고 현상을 변경하는 쪽"이라는 주장을 강조할 가능성이 있다고 말했습니다.중국은 그 대가로 중동 전쟁과 관련해 이란에 영향력을 행사하는 문제에서 미국을 돕겠다는 의사를 내비치고 있다고 소식통들은 전했습니다.시 주석이 방미 기간 미국 국립문서기록관리청을 방문해 1982년 공동성명 문제를 직접 거론할 가능성도 있다고 로이터는 보도했습니다.미국은 지난해 12월 타이완에 역대 최대 규모인 111억540만 달러(약 16조 원) 상당의 무기 판매를 승인했습니다.중국은 당시 미국의 무기 판매 결정에 강하게 반발했고 이후 타이완 주변에서 대규모 군사훈련을 실시했습니다.시진핑 주석은 지난 5월 트럼프 대통령의 중국 방문 당시에도 "타이완해협의 평화와 안정 유지는 중미 양측의 최대 공약수"라며 "미국 측은 반드시 타이완 문제를 신중하고 또 신중하게 처리해야 한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)