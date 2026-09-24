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[지식의 발견] "추미애, 독기를 품고 덤빈다! 그냥 놔둬라"…김민석 향한 홍준표의 '조언'

정유미 기자
작성 2026.09.24 17:04 조회수
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이재명 대통령을 향해 요즘 가장 날선 말을 하고 있는 사람, 추미애 경기지사일 겁니다. 오죽하면 김민석 민주당 대표가 추 지사의 발언을 놓고 '블라인드 테스트'를 한다면, 쉽게 말해 다른 진영에서 한 걸로 착각할 거란 취지의 말도 했죠. 추미애 지사가 과하다는 공개 비판이 이어지고 있지만 본인은 뜻을 굽힐 마음이 없어 보입니다. 추미애 지사와 사법연수원 동기인 홍준표 전 대구시장은 SBS <지식의발견>에 나와 추 지사가 예전부터 '황소 고집'이었다면서 그를 그냥 놔둬야 한다고 말했습니다. 이미 갈등이 표면화된 상황에서 김민석 대표가 이 조언을 과연 들을까요?

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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