"금메달 딸 수 있어요?" 한마디가 현실로…'엑소 찐팬' 홍콩 우슈 선수 만나봄

2026 아이치·나고야 아시안게임 우슈 여자 장권에서 홍콩의 대회 첫 금메달을 따낸 샘 후이유가 화제입니다.



13년째 엑소의 팬인 샘 후이유는 대회를 앞두고 팬사인회에서 멤버 카이에게 "금메달 딸 수 있어요?"라는 응원을 받았고, "최선을 다하겠다"고 답했는데요.



홍콩 선수단 기수까지 맡은 샘 후이유는 세 번째 아시안게임 도전 끝에 정상에 오르며 그 약속을 지켰습니다.



K팝을 향한 오랜 팬심과 한마디 응원이 만든 특별한 금메달 이야기를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재: 유병민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 김세경 / 제작: 스포츠취재부)