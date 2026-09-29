뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[머그 인사이트] 국제유가는 잠잠한데…전 세계가 경유 대란에 빠진 이유

소환욱 기자
작성 2026.09.29 09:17 조회수
PIP 닫기
국제 유가는 배럴당 100달러 선에 머물고 있지만, 미국 경유 가격은 사상 최고치를 기록하고 있습니다.
원유는 있어도 이를 정제할 시설이 부족한 데다 러시아 정유시설까지 잇따라 타격을 입으면서 경유 수급에 비상이 걸렸는데요.
세계 각국의 상황과 석유 최고가격제로 버티고 있는 우리나라의 현주소를 함께 짚어봅니다.
전 세계를 덮친 '경유 대란'의 원인, 영상에서 확인해보세요.

(구성 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
소환욱 기자 사진
소환욱 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지