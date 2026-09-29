[머그 인사이트] 국제유가는 잠잠한데…전 세계가 경유 대란에 빠진 이유

국제 유가는 배럴당 100달러 선에 머물고 있지만, 미국 경유 가격은 사상 최고치를 기록하고 있습니다.

원유는 있어도 이를 정제할 시설이 부족한 데다 러시아 정유시설까지 잇따라 타격을 입으면서 경유 수급에 비상이 걸렸는데요.

세계 각국의 상황과 석유 최고가격제로 버티고 있는 우리나라의 현주소를 함께 짚어봅니다.

전 세계를 덮친 '경유 대란'의 원인, 영상에서 확인해보세요.



(구성 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)