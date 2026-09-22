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"지금까지 국민 속인 것" 날 선 발언…또 이 대통령 직격

김지욱 기자
작성 2026.09.22 17:58 수정 2026.09.22 18:29 조회수
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이재명 대통령을 연일 비판해 온 유시민 작가가 이번엔 이 대통령이 지금까지 국민을 속였다고 직격했습니다.

유 작가는 오늘(22일) 미디어오늘의 유튜브 방송 '유시민과 미디어오늘이 논하다'에 출연해 이 대통령이 최근 기자회견에서 밝힌 검찰 개혁 목표에 관해 문제 삼았습니다.

이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "원래 목표는 수사를 담당하는 검사와 소추를 담당하는 검사를 분리해서 법무부 안에 수사를 담당하는 기관과 소추를 담당하는 기관을 나누는 것이었다"고 말했습니다.

이에 대해 유 작가는 "대통령이 생각한 검찰 개혁이 우리가 생각했던 검찰 개혁과는 달랐다"며 "현재 검찰청을 2개로 나누는 것이 검찰 개혁의 최대치였다는 말은 틀린 말"이라고 지적했습니다.

그러면서 대통령이 국민을 속였다고 했습니다.

[유시민/작가 : 대통령이 진작 말했어야 해요 이걸. 지금까지 국민을 속인 것이에요 대통령이. 저는 대통령이 기자회견에서 그 얘기 하는 걸 듣고 충격받았습니다.]

대통령이 최근 기자회견에서 내놓은 여권 통합 메시지에 대해서는 "별로 의미 없는 말이었다고 본다"며 "그런 말로 수습할 수 있는 국면은 일찍 지나갔다"고 평가 절하했습니다.

이 대통령이 여권 내 상호 비방을 자제하라고 주문한 데 대해서는 "그 멸칭을 만들어내고 돌을 던진 것은 이 대통령만 옳다고 주장하는 사람들"이라며 "그 모든 일들의 중심에 대통령이 있을지 모른다는 의심을 얘기한 것"이라고 말했습니다.

최근 이 대통령의 국정 지지율 하락에는 정책적 요인과 함께 기존 지지층의 이탈도 영향을 미쳤다고 진단했습니다.

유 작가는 "이 대통령을 지지해 왔던 사람 중 많은 이들이 팔짱을 끼고 등을 돌리고 같이 욕한다"고 주장했습니다.

유 작가는 이 대통령 취임 이후 범여권 내에서 검찰 개혁 등의 이슈를 두고 지속적으로 대립각을 세워 왔습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 김민지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 유튜브 '미디어오늘')
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