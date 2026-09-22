'13세 수영 천재' 위쯔디 "경기보다 인터뷰가 훨씬 어려워요"

▲ 아이치·나고야 아시안게임 2관왕을 달리는 위쯔디

2026 아이치·나고야 아시안게임 무대를 휩쓸고 있는 중국의 13세 '수영 신동' 위쯔디가 쏟아지는 언론의 관심에 진땀을 빼고 있습니다.위쯔디는 지난 20일 열린 여자 접영 200ｍ 결승에서 2분05초08의 대회 신기록으로 우승한 데 이어, 21일 개인혼영 200ｍ에서도 2분06초10의 압도적인 아시아 신기록으로 금메달을 목에 걸며 대회 2관왕에 올랐습니다.개인혼영 200ｍ에서 기록한 2분06초10은 올 시즌 세계 최고 기록이자, 서머 매킨토시(캐나다)가 보유한 세계 기록에 불과 0.40초 뒤진 놀라운 성적입니다.지난해 12세의 나이로 세계선수권대회에서 동메달을 따내며 세계선수권 역사상 최연소 메달리스트로 이름을 알린 그는 다가오는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽의 강력한 우승 후보로 거론됩니다.하지만 물 밖으로 나온 13세 소녀에게 수많은 국내외 취재진 앞에 서는 일은 물살을 가르는 것보다 훨씬 버거운 일이었습니다.AFP통신은 쏟아지는 질문에 어려움을 겪는 위쯔디를 조명했습니다.위쯔디는 대회 소감을 묻는 말에 "이 질문에 어떻게 대답해야 하나요? 가르쳐 주실 수 있나요? 그냥 제 기분을 말하면 되는 건가요?"라며 되묻기도 했습니다.자신의 압도적인 레이스 비결에 대해서는 "특별히 느끼는 것은 없다.코치님이 말씀해주신 기술적인 부분들을 머릿속으로 한 번 되뇔 뿐"이라고 덤덤히 답했습니다.세계수영연맹 규정상 주요 국제대회 출전 최소 연령은 14세지만, 위쯔디처럼 기록이 충분히 빠른 선수에게는 예외가 적용됩니다.수영계 일각에서는 이렇게 어린 나이에 고강도 훈련과 최고 수준의 경쟁을 소화하는 것이 신체적, 정신적으로 미칠 영향에 대해 우려하는 목소리도 나옵니다.위쯔디 본인 역시 수영계 최고의 유망주라는 무거운 타이틀과 학교 학업을 병행하는 데 어려움을 겪고 있다고 솔직하게 털어놓기도 했습니다.'취재진의 질문에 답하는 것이 가장 어렵냐'는 물음에 위쯔디는 "인터뷰할 때마다 그냥 어디론가 둥둥 떠 내려가 버리고 싶다"고 답했습니다.(사진=게티이미지)