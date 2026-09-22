"동메달인 줄 알았는데"…10.9점 명중 극적인 역전 순간 [AG 영상]

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"오늘 부족한 부분이 많았는데 (반)효진 동생이 채워준 덕분에 좋은 결과가 있었습니다."결정적인 마지막 한 발로 일본을 뒤집은 박하준(KT)이 오늘(22일) 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10ｍ 공기소총 혼성 단체전 은메달을 따낸 뒤 이렇게 말했습니다.반효진(대구공공시설관리공단)과 박하준은 이날 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 결선에서 각각 252.6점과 250.3점을 기록, 502.9점을 합작해 중국(507.1점)에 이어 2위에 올랐습니다.대회 첫 이틀 동안 동메달만 2개를 따냈던 한국 사격에서 나온 첫 은메달이었습니다.전날 남자 단체전 본선에서 막판 뒷심을 발휘해 동메달을 이끈 박하준은 이날도 마지막 순간 드라마를 썼습니다.한국은 동메달 결정 구간 첫 단발 사격을 마친 뒤 399.0점으로 일본(398.8점)에 0.2점 앞섰습니다.그러나 이어진 사격에서 반효진이 10.0점, 박하준이 9.9점을 쏘는 동안 일본은 20.9점을 합작해 한국에 0.8점 앞선 419.7점으로 2위에 올라섰습니다.하지만 마지막 발에서 승부가 갈렸습니다.반효진이 10.3점을 쐈고, 박하준은 자신의 21번째 발을 10.9점에 명중했습니다.일본은 노바타 미사키와 하나카와 나오키가 각각 10.5점, 9.5점을 쏴, 결국 한국(440.1점)에 0.4점 차로 뒤진 채 동메달을 목에 걸었습니다.박하준은 "3등으로 끝나겠구나 생각했다. 마지막 발은 열심히 쏘자는 생각으로 쐈는데 정확하게 10.9점이 들어갔다"며 "10.9점을 쏘고 나선 효진이에게 자랑하고 생색내야겠다고 생각했다. 나오자마자 '오빠 덕분에 은메달 딴 거야'라고 생색냈다"고 웃었습니다.반효진도 "제가 부족할 때는 오빠가 잘 쏴주고, 오빠가 살짝 뒤처질 때는 제가 열심히 쏘면서 서로 잘 보완했다. 타이밍이 좋은 하루였다"며 "오빠가 10.9점을 쏴줘 행운의 은메달을 따게 돼 기쁘다"고 말했습니다.마지막 한 발을 앞두고 반효진은 직접 타임아웃을 요청하는 기지를 발휘했습니다.이틀 전 개인전에서도 통증을 견디며 사대에 섰던 그는 왼발 경련으로 흐트러진 자세를 추스를 시간을 벌었고, 그사이 박하준도 호흡을 가다듬었습니다.둘은 오는 11월 카타르 도하에서 열리는 ISSF 세계선수권대회에서도 혼성 종목에 함께 출전할 가능성이 큽니다.박하준은 "금메달이 없어 아쉽지만 다음에는 꼭 중국을 이겨보겠다"며 "11월 세계선수권에서도 혼성 종목에 함께 나갈 것 같은데 그때는 진짜 금메달을 노려보겠다"고 다짐했습니다.반효진도 "그때도 오빠를 믿고 서로 의지하면서 더 열심히 해보겠다"며 "오늘은 맛있는 야키니쿠를 먹겠다. 비싼 것으로 오빠에게 사달라고 할 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)