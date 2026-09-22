'룩백', 고레에다 히로카즈 서울 온다… 데구치 나츠키·마키타 아쥬도 동반 내한

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영화 '룩백'의 주역 고레에다 히로카즈 감독과 주연 배우 데구치 나츠키, 마키타 아쥬가 서울 내한 일정을 확정했다.'룩백'은 잊지 못할 사계절을 함께 그리며 서로의 세상이 되어준 두 소녀의 애틋한 이야기를 그린 영화다.22일 공개된 배우 그리팅 영상에서 데구치 나츠키와 마키타 아쥬는 한국 개봉에 대한 소감을 전하며 서울 내한 확정 소식을 알렸다.'후지노' 역을 맡은 데구치 나츠키는 "한국 개봉이 확정되어, 한국 팬 여러분을 만나 뵐 수 있게 되어 정말 기쁘다"라는 소감을 전했고 '쿄모토' 역의 마키타 아쥬는 "영화를 보고 어떤 감상을 들려줄지 기대된다"라고 전하며, 개봉 후 한국 관객들의 반응에 대한 궁금증을 드러냈다.제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에 공식 초청되어 부산 내한 일정을 앞두고 있는 '룩백'은 10월 8일(목)부터 10월 10일(토)까지 3일간 서울에서도 특별한 만남을 이어간다. 고레에다 히로카즈 감독과 '후지노' 역의 데구치 나츠키, '쿄모토' 역의 마키타 아쥬가 서울에서 진행되는 내한 행사에 참석해 한국 관객들과 직접 만날 예정이다.영화 '룩백'은 세계적인 신드롬을 일으킨 '체인소 맨'의 작가 후지모토 타츠키의 만화를 최초로 실사화한 작품으로, 2018년 '어느 가족'으로 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 고레에다 히로카즈 감독이 연출과 각본, 편집을 맡았다.제83회 베니스국제영화제에서 공식 독립상 5관왕을 달성한 데 이어, 제51회 토론토국제영화제에서 북미 프리미어 상영을 성공적으로 마치며 세계 영화제의 주목을 한 몸에 받은 작품이다. 영화 예매는 9월 24일 오픈 예정이다.'룩백'은 오는 10월 8일 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)