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[머그인사이트] 이래서 살인범 얼굴, 알아보겠습니까?

조기호 기자
작성 2026.10.14 10:40 조회수
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흉악범들의 얼굴 공개, 머그샷 제도가 시행 중에 있습니다.
자신의 강의를 들었던 동포 여성을 살해한 뒤 시신을 훼손한 것도 모자라 전국에 유기한 정창성.
모텔에서 모두 6명의 남성에게 수면제를 과다 복용시켜 2명을 숨지게 한 김소영
등산로에서 여성을 마구 폭행하고 성폭행까지 저질러 결국 숨지게 한 최윤종 등등

그런데 공개된 이들의 머그샷은 희한하게 다 '볼록~한 사진' 이른바 '볼록샷'들입니다.
이렇게 왜곡된 사진을 보다가 TV 화면에서 실제 얼굴을 보면 우리는 혼란스럽습니다.
'과연 이 사람이 저 사람이 맞나?'

왜 이런 일이 벌어지고 있는지, 비디오머그가 아주 자세히 취재했습니다.

(취재 구성 : 조기호 / 편집 : 윤예란 / 디자인 : 조은솔 / 도움 : 김채현 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
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