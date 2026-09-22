'100kg 체중' 정준하, 노력으로 빛낸 '하프 마라톤' 완주 성공

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만능 엔터테이너 정준하가 '무한도전 Run'을 통해 하프 마라톤 완주에 성공했다.정준하는 지난 19일 경북 경주시민운동장에서 열린 MOst267(MBC Original Studio) 기획연출 '2026 무한도전 Run in 경주'(이하 '무도런')에 참여했다. 지난 6월 서울에서 열린 '무도런'에 이어 이번엔 경주에서 '무한도전' 팬들과 함께 마라톤에 도전한 것이다.경주 '무도런'은 '무한도전'의 인기 코너였던 추격전 콘셉트를 활용해 참가자들이 '포졸팀'과 '도적팀'으로 나뉘어 경쟁하는 방식의 이색적인 팀 대항전으로 진행됐다. 정준하는 '도적팀'으로 활약했다.체중이 100kg이 넘는 것으로 알려진 큰 체격의 정준하에게 장거리 달리기는 쉽지 않은 도전이었다. 하지만 정준하는 매번 달리기 연습에 구슬땀을 흘리며 이 모습을 자신의 SNS를 통해 '무도런' 연습 과정을 공개하며 많은 응원을 얻은 바 있다. 여의도, 부산, 상암 '무도런'에서 10km를 완주한 데 이어 이번 경주 '무도런'에서는 하프 마라톤 완주로 노력의 결실을 맺은 만큼, 정준하는 참가자들과 다양한 인증샷을 공유하며 기쁨을 나눴다.한편, 정준하는 최근 유튜브 채널 '정준하하하'와 '하와수'를 비롯해 예능과 교양 프로그램을 넘나들며 맹활약 중이다. 특히 정준하의 독보적인 캐릭터에 현재의 콘텐츠 트렌드를 더하며 다시 한번 전성기를 열고 있다.'무한도전'의 레전드 캐릭터를 넘어, 플랫폼을 가리지 않고 활용 가능한 독보적인 콘텐츠 캐릭터로 다시 한번 자신의 존재감을 증명한 정준하는 계속해서 다양한 매체를 통해 대중과 소통하며 전성기급 활약을 이어갈 예정이다.사진 = 모스트267 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)