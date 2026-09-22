2연속 메달 노리는 남자 혼계영 400m, 5위로 예선 통과

▲ 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 혼계영 예선. 경기를 마친 선수들이 경기장을 나서고 있다.

아시안게임 2회 연속 메달을 노리는 남자 혼계영 400ｍ 대한민국 수영 대표팀이 예선을 통과했습니다.윤지환(강원특별자치도청·배영), 조성재(국군체육부대·평영), 김지훈(대전광역시청·접영), 황선우(강원특별자치도청·자유형)로 진용을 꾸린 한국은 오늘 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 혼계영 400ｍ 예선에서 3분 39초 17로 5위를 했습니다.2022 항저우 대회 이 종목에서 한국은 3분 32초 05를 합작해 중국(3분 27초 01)에 이어 은메달을 목에 걸었습니다.당시 남긴 3분 32초 05는 여전히 한국 기록으로 남아 있습니다.혼계영 400ｍ는 한 팀 4명의 선수가 배영∼평영∼접영∼자유형 순서로 100ｍ씩 헤엄쳐 순위를 가리는 종목입니다.출전한 영자의 고른 기량과 함께 터치패드 접촉과 동시에 입수하는 호흡이 메달 색을 결정합니다.한국은 오늘 오후 6시 25분 같은 장소에서 열릴 결승에서 메달에 도전합니다.여자 자유형 100ｍ 예선에서는 허연경(대전광역시시설관리공단)이 55초 14로 공동 5위를 해 결승에 진출했습니다.함께 출전했던 조현주(경북도청)는 56초 43으로 11위를 해 상위 10명에게 주는 결승 티켓을 얻지 못했습니다.남자 개인혼영 400ｍ 예선에서는 김민석(전주시청)과 김민섭(경북체육회)이 나란히 결승에 올랐습니다.김민석은 4분 21초 80으로 3위, 김민섭은 4분 23초 75로 7위를 했습니다.여자 배영 200ｍ에서는 이 종목 2022 항저우 대회 동메달리스트 이은지(강원특별자치도체육회)가 2분 11초 61(3위)로 결승에 진출했습니다.여자 자유형 400ｍ 예선에서는 한다경(전북원스포츠단)이 4분 14초 54로 6위, 김채윤(대전체고)이 4분 20초 62로 10위를 해 결승 무대를 밟습니다.(사진=연합뉴스)