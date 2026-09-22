밀수 후 구조된 '세계에서 가장 큰 도마뱀', 23일부터 공개

▲ 국립생태원 사이테스 동물 보호시설에서 공개될 코모도왕도마뱀

재작년 밀수된 뒤 구조된 '세계에서 가장 큰 도마뱀'을 내일부터 만날 수 있게 됩니다.국립생태원은 충남 서천군 생태원에서 내일부터 '코모도왕도마뱀'을 공개한다고 밝혔습니다.코모도왕도마뱀은 재작년 인천공항세관이 인도네시아 등에서 희귀생물을 밀수하던 조직을 적발하면서 압류됐습니다.도마뱀은 이후 생태원 내부의 동물 보호시설에서 지내왔습니다.코모도왕도마뱀은 성체 몸무게가 약 70㎏ 정도로 '현존하는 가장 큰 도마뱀'으로 꼽힙니다.확인된 가장 큰 개체는 몸길이가 3.13ｍ, 체중이 166㎏에 달합니다.코모도왕도마뱀은 다른 파충류와 사슴·멧돼지 등 포유류를 사냥해 먹으며 때론 같은 종 새끼를 잡아먹기도 합니다.현재 인도네시아 일부 섬과 해안에만 사는데 기후변화와 해수면 상승으로 먹이가 줄면서 멸종위기에 몰린 상태입니다.세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에는 '가까운 미래 야생에서 절멸할 가능성이 높다'는 의미의 '위기' 종으로 올라가 있습니다.(사진=생태원 제공, 연합뉴스)