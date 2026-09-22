임도현 4골 폭발…한국 남자하키 조별리그 2연승

▲ 2026 아시안게임 한국-방글라데시 경기 장면

한국 남자 하키대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 2연승을 달렸습니다.민태석 감독이 지휘하는 대표팀은 오늘(22일) 일본 기후현 가카미가하라의 그린스타디움에서 열린 대회 A조 조별리그 2차전에서 홀로 4골을 폭발한 임도현(국군체육부대)의 맹활약을 앞세워 인도네시아를 5-0으로 꺾었습니다.나흘 전 첫 경기에서 방글라데시를 5-0으로 누른 우리나라는 2승 무패, 승점 6으로 4강을 향해 순항했습니다.수비수인 임도현은 축구의 세트피스와 비슷한 페널티 코너 찬스에서 1쿼터와 2쿼터, 3쿼터에 한 골씩 터뜨리고 3쿼터에서는 골키퍼와 일대일로 맞서는 페널티 스트로크로 한 골을 보탰습니다.나머지 한 골은 김현홍(인천광역시체육회)이 페널티 코너 득점으로 거들었습니다.우리나라는 24일 최강 인도, 26일 스리랑카, 28일 개최국 일본과 차례로 맞붙어 4강행을 타진합니다.민태석 감독은 일본은 반드시 잡고 인도와는 비기는 전략을 짜 4승 1무로 A, B조 1, 2위에 돌아가는 4강 티켓을 확보하겠다고 밝혔습니다.(사진=2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회 제공, 연합뉴스)