EBS 이사회, 신임 사장 공모…28일부터 지원서 접수

▲ EBS 한국교육방송공사

EBS 이사회가 차기 사장 후보자를 공개 모집합니다.EBS 이사회는 지난 18일 이사회를 열고 '신임 사장 선정 기준과 추진 절차' 등을 의결했다고 22일 밝혔습니다.지원서 접수 기간은 9월 28일부터 10월 8일 오후 5시까지입니다.이사회는 개정 방송법에 따라 이번 공모에서 만 18세 이상 국민 150명 이상으로 구성된 '사장후보국민추천위원회'(이하 사추위)를 운영합니다.다음 달 13일부터는 지원자 정보와 경영계획서를 공개하는 '국민여론수렴플랫폼'(가칭)도 가동합니다.이사회는 같은 달 30일 서류심사를 통해 후보자를 9명으로 압축한 뒤, 11월 14일 사추위의 사전심사를 거쳐 이를 6명으로 줄입니다.사추위는 같은 날 후보자별 경영계획 발표와 면접, 숙의토론, 선호도 투표를 거쳐 3명 이하의 후보를 이사회에 추천합니다.이사회는 11월 20일 최종 면접을 통해 1명을 선정해 방송미디어통신위원회(방미통위)에 임명 제청할 계획입니다.최종 임명은 방미통위의 동의를 거쳐 이뤄집니다.신임 사장의 임기는 3년입니다.(사진=연합뉴스)