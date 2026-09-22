"경찰 보디캠, 중국산 가능성 높아"…한국산업기술시험원 회신

▲ 경찰 바디캠 (위 사진은 본 기사 내용과 관련이 없습니다.)

경찰의 190억 원대 '보디캠' 사업에 중국산 장비가 납품됐다는 의혹과 관련, 해당 제품이 중국산일 가능성이 높다는 공공기관의 검토 결과가 나온 것으로 뒤늦게 확인됐습니다.오늘(22일) 수사당국에 따르면 산업통산부 산하 한국산업기술시험원은 일선 경찰에 보급된 보디캠이 중국 모 업체의 제품과 동일 제품일 가능성이 높다는 취지의 유사성 검토 결과를 지난 6월 경찰청에 통보했습니다.산업기술시험원은 두 제품이 외관과 부품, 조립방식 등이 거의 똑같아 사실상 같은 업체에서 제조한 것으로 보인다는 결론을 내린 것으로 전해졌습니다.앞서 경찰청은 현장 경찰관들이 사비로 구매해 쓰던 보디캠을 정식 장비로 대체하기 위해 2029년까지 총 194억 8천600만 원의 예산을 투입하는 보디캠 도입 사업을 추진했습니다.경찰청은 지난해 7월 KT와 단말기 조달업체 A사 컨소시엄을 사업자로 선정하고, 같은 해 하반기 1만 4천여 대의 보디캠을 지구대·파출소 등 일선 경찰에 보급했습니다.이 과정에 해당 보디캠이 중국 모 업체 제품과 기능과 외형이 유사하다는 제보가 들어왔고, 경찰청은 사실 확인을 거쳐 지난 6월 경기남부경찰청 안보수사과에 A사 컨소시엄 등에 대해 특경법 상 사기와 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 수사를 의뢰했습니다.경기남부경찰청 관계자는 "산업기술시험원의 유사성 검토 결과 일선에 보급된 보디캠이 중국산 장비일 가능성이 높다는 회신이 온 것은 사실"이라며 "이 밖에 다른 전문기관의 자료까지 참고해 수사를 해나가고 있다"고 말했습니다.이어 "형사 입건 대상자의 조사 내용 및 국립과학수사연구원 감정 결과 등은 현 단계에서 확인해 줄 수 없다"고 덧붙였습니다.경찰청은 수사와 별도로 보디캠의 보안 취약 요인에 대한 정밀 검사를 민간 전문업체에 의뢰했습니다.정밀 검사를 통해 백도어(backdoor·시스템에 무단 접근할 수 있는 일종의 비밀 통로) 여부 등을 파악하고, 보디캠으로 촬영한 영상이 유출될 여지가 있는지 살펴보겠다는 것입니다.경찰청 관계자는 "관련 제보가 들어온 직후인 지난 6월 보디캠에 대한 간이 검사를 했을 때는 보안 취약 요인이 발견되지 않았으나, 더 면밀한 확인이 필요하다고 판단해 정밀검사를 의뢰했다"며 "경찰청 자체 확인과 경기남부경찰청의 수사 외에 감사원에서도 실지 감사를 진행 중"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)