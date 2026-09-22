이 대통령 "북 핵무기 개발 중단과 대북제재 맞바꿔야"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 북한이 무기 프로그램을 동결하기로 합의하는 대가로 대북 제재를 완화할 필요가 있다는 입장을 밝혔습니다.유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 현지시간 21일 공개된 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 "그다지 실효성이 없는 대북 제재와 (북한의) 추가 핵무기 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발 중단을 맞바꾸는 것은 상당한 가치가 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 인터뷰에서 북한의 핵무기 개발이 계속되어 판매까지 이뤄질 수 있게 되는 걸 '정말 위험한 순간'이라 경고했습니다.그는 "우리의 추산으로는 북한이 매년 핵무기 10~20개를 추가로 생산할 능력이 있거나, 이미 그렇게 생산하고 있을 수 있다"며, "북한이 자신의 생존을 보장받기 위해 충분한 핵무기와 미사일을 축적했다고 판단하게 되면, 돈을 벌기 위해 그것을 수출하고 싶은 유혹을 받게 될 것"이라고 지적했습니다.비슷한 시간 공개된 AP통신과의 서면 인터뷰에서 이 대통령은 북한 비핵화 등을 위한 현실적인 접근 방법을 강조했습니다.이 대통령은 "북한의 핵·미사일 능력이 고도화된 정도를 고려하면 완전한 비핵화를 한 번에 달성할 수 있을 때까지 기다리는 것은 현실적인 해법이 아니다"라며 "그 사이 북한의 핵 능력은 계속 고도화되고 위협은 더욱 커질 것이기 때문"이라고 설명했습니다.또, 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 축소 조치 등을 통해 북미 간 대화 재개 의향을 표명하는 것에 대해선 "미국이 북한에 대해 적대적 의도가 없다는 명확한 메시지를 보내기 위한 의도적인 조치"라고 해석했습니다.이 대통령은 현지시간 22일 오후, 유엔총회 기조연설에 나서는데, 북핵 문제에 대한 단계적이고 실용적인 해법, 한반도 평화 정착을 위한 구상을 밝힐 전망입니다.(사진=연합뉴스)