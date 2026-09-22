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이 대통령 "북 핵무기 개발 중단과 대북제재 맞바꿔야"

강민우 기자
작성 2026.09.22 11:50 조회수
이 대통령 "북 핵무기 개발 중단과 대북제재 맞바꿔야"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 북한이 무기 프로그램을 동결하기로 합의하는 대가로 대북 제재를 완화할 필요가 있다는 입장을 밝혔습니다.

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 현지시간 21일 공개된 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 "그다지 실효성이 없는 대북 제재와 (북한의) 추가 핵무기 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발 중단을 맞바꾸는 것은 상당한 가치가 있다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 인터뷰에서 북한의 핵무기 개발이 계속되어 판매까지 이뤄질 수 있게 되는 걸 '정말 위험한 순간'이라 경고했습니다.

그는 "우리의 추산으로는 북한이 매년 핵무기 10~20개를 추가로 생산할 능력이 있거나, 이미 그렇게 생산하고 있을 수 있다"며, "북한이 자신의 생존을 보장받기 위해 충분한 핵무기와 미사일을 축적했다고 판단하게 되면, 돈을 벌기 위해 그것을 수출하고 싶은 유혹을 받게 될 것"이라고 지적했습니다.

비슷한 시간 공개된 AP통신과의 서면 인터뷰에서 이 대통령은 북한 비핵화 등을 위한 현실적인 접근 방법을 강조했습니다.

이 대통령은 "북한의 핵·미사일 능력이 고도화된 정도를 고려하면 완전한 비핵화를 한 번에 달성할 수 있을 때까지 기다리는 것은 현실적인 해법이 아니다"라며 "그 사이 북한의 핵 능력은 계속 고도화되고 위협은 더욱 커질 것이기 때문"이라고 설명했습니다.

또, 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합훈련 축소 조치 등을 통해 북미 간 대화 재개 의향을 표명하는 것에 대해선 "미국이 북한에 대해 적대적 의도가 없다는 명확한 메시지를 보내기 위한 의도적인 조치"라고 해석했습니다.

이 대통령은 현지시간 22일 오후, 유엔총회 기조연설에 나서는데, 북핵 문제에 대한 단계적이고 실용적인 해법, 한반도 평화 정착을 위한 구상을 밝힐 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
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