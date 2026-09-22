신호 위반해 초등생 치어 숨지게 한 60대, 금고형 집행유예

▲ 서울동부지법

운전 중 신호 위반으로 초등학생을 치어 숨지게 한 60대 남성이 1심에서 금고형의 집행유예를 선고받았습니다.서울동부지법은 오늘(22일) 교통사고 처리 특례법 위반(치사) 등 혐의로 기소된 60대 김 모 씨에게 금고 1년에 집행유예 3년을 선고했습니다.재판부는 "중대 과실로 피해자가 사망하는 돌이킬 수 없는 결과가 발생했다"면서도 "반성하고 있고, 피고인 차량이 보험에 가입된 점, 원만히 합의해 유족이 엄벌을 원하지 않는 점, 다른 형사처벌 전력이 없는 점을 고려했다"고 양형 사유를 밝혔습니다.김 씨는 지난 7월 5일 저녁 8시 50분쯤 서울 강동구 한 횡단보도에서 자전거를 탄 9세 초등학생과 그의 모친을 차로 들이받은 혐의를 받고 있습니다.당시 보행자 신호는 녹색이었습니다.아동은 사고 직후 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.검찰은 지난 8일 열린 재판에서 금고 3년을 구형했습니다.김 씨는 당시 유족을 향해 허리 숙여 인사하고 "제 잘못으로 아픔을 드려 진심으로 머리 숙여 사죄한다"며 "참회하면서 세상을 살아가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)