심은경, 제31회 BIFF 뉴 커런츠 상 심사위원 됐다…3인에 포함

배우 심은경이 제31회 부산국제영화제(BIFF) 뉴 커런츠 상 심사위원이 됐다.



부산국제영화제 측은 22일 한국 배우 심은경, 인도 감독 리마 다스, 중국 프로듀서 샨주오롱을 올해 영화제 뉴 커런츠 상 심사위원으로 위촉했다고 밝혔다.



심은경은 '써니'(2011)와 '수상한 그녀'(2014)로 주목받으며 국내 유수의 시상식에서 최우수 여우주연상을 휩쓴 이후 활동 무대를 일본으로 넓혀 '신문기자'와 '여행과 나날'로 일본 아카데미와 키네마 준보 시상식을 모두 석권한 이력을 자랑한다.



인도 감독 리마 다스는 '빌리지 락스타'(2017), '빌리지 락스타2'(2024), '영웅은 아니지만'(2026)으로 부산국제영화제 지석상, 베를린국제영화제 수정곰상 제너레이션 K플러스 특별언급을 받는 등 다수의 주요 국제영화제에 초청된 작품을 통해 인간과 자연의 관계, 회복, 꿈을 탐구해온 연출자다.



중국의 프로듀서 샨주오롱은 '애시일파창'(리홍치, 2023), '보태니스트'(징이, 2025)로 칸영화제, 베니스국제영화제, 베를린국제영화제에서 수상하고, 작년 부산국제영화제의 첫 번째 경쟁부문 부산 어워드 예술공헌상 수상작 '광야시대'(비간, 2025)를 제작했다.



뉴 커런츠상은 경쟁부문과 비전 섹션에 상영되는 신인감독의 데뷔작 중 한 편을 선정해 2천만 원의 상금을 수여한다.



한편, 제31회 부산국제영화제는 10월 6일(화)부터 15일(목)까지 영화의전당 일대에서 열흘간 개최된다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)