카라 한승연, 목 디스크에도 투혼의 라이브 무대…팬들 "치료 받고 낫길"

목 디스크 치료 중인 것으로 알려진 그룹 카라 한승연(37)이 목 디스크 치료 중에도 대학 축제 무대에 올라 팬들의 걱정을 사고 있다.



카라는 지난 18일 서강대학교 축제 무대에 올라 '프리티 걸(Pretty Girl)'을 비롯해 '허니(Honey)', '루팡', '스텝(Step)', '미스터' 등 대표곡 5곡을 연이어 선보였다. 한승연을 비롯한 멤버들은 객석의 큰 환호를 받으며 안무를 소화하며 라이브 무대를 펼쳤다.



하지만 해당 영상이 확산되며 누리꾼들은 한승연의 안색이 편치 않아 보인다며 우려를 함께 남기고 있다.



영상 속 한승연은 목을 거의 좌우로 움직이지 않은 채 안무를 소화했고, 몇몇 구간에서는 살짝 힘겨워하는 기색을 감추려는 듯한 미소를 짓기도 했다. 평소보다 얼굴이 부어 보인다는 지적도 나오면서, 건강 상태에 대한 걱정이 더 커지는 분위기다.



앞서 한승연은 지난달 생일 기념 팬미팅 당시에도 여러 차례 손을 떠는 모습이 포착돼 건강 이상설이 불거진 바 있다. 당시 소속사 아에르엔터테인먼트는 "한승연이 최근 목 디스크 증상이 심해지면서 손떨림 현상이 나타났다. 현재 병원 치료를 진행 중이며, 이 외의 건강에는 이상이 없다"고 밝힌 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)