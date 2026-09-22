[자막뉴스] "적당히 먹겠다" 선언한 쯔양?…'수익 중단' 칼바람에 유튜버 '비상'

유튜브가 섭식장애 및 폭식 관련 커뮤니티 가이드라인과 광고 정책을 대폭 강화함에 따라 관련 채널을 운영하는 유튜버들 사이에파장이 일고 있습니다.



먹방과 다이어트 콘텐츠를 다루는 일부 크리에이터 채널의 수익 창출이 정지되거나 영상이 대거 삭제되는 등 상황이 잇따르고 있습니다.



최근 구독자 44만여 명을 보유한 유튜버 '살빼조'는 유튜브 측의 섭식장애 가이드라인 엄격화로 인해 채널의 수익 창출이 중단됐습니다.



추가 제재를 막기 위해 영상 업로드도 임시 중단했다고 밝혔습니다.



구독자 10만여 명의 다이어트 유튜버 '미소' 역시 가이드라인 위반 통보를 받은 뒤 이의 제기와 함께 채널 전체 영상 중 절반이 넘는 339개를 스스로 삭제하기로 결정했습니다.



앞서 유튜브는 섭식장애 관련 가이드라인을 개정하면서 폭식이나 과도한 음식 쌓아두기, 극단적인 칼로리 통제 및 체중 감량 반복 등 청소년이나 일반 시청자가 모방할 위험이 있는 섭식 행동을 담은 콘텐츠의 광고 수익을 제한하고 있습니다.



특히 제작자의 의도뿐만 아니라 영상 본문과 제목, 썸네일 등이 시청자에게 미칠 전반적인 맥락과 영향을 주요 규제 기준으로 적용하는 것으로 알려졌습니다.



이러한 플랫폼 내 규제 강화 흐름 속에 대표적인 대형 먹방 유튜버 쯔양이 최근 영상에서 "요즘 많이 먹는 게 대세가 아닌 것 같다. 앞으로 적당히 먹는 유튜버가 되겠다"는 발언을 내놓아 눈길을 끌기도 했습니다.



다만 유튜브 측은 교육이나 다큐멘터리 목적, 혹은 일반적인 식사 및 음식 소개 영상까지 일률적으로 제재하는 것은 아니라는 입장입니다.



실제로 현재 제재를 받은 곳은 주로 다이어트 경험과 극단적 감량 과정을 다룬 채널들로 쯔양 등 단순 대식 중심의 대형 먹방 크리에이터들이 직접적인 제재 대상에 포함됐는지는 아직 확인되지 않았습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)