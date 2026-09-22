개그우먼 신기루, 첫 단독 콘서트 만석...멜로망스 김민석과 깜짝 듀엣

개그우먼 신기루가 첫 단독 공연을 전석 매진으로 성료했다.



지난 20일 서울 세종대학교 대양홀에서 신기루가 데뷔 후 첫 단독 토크콘서트 '노콘쇼'를 개최한 가운데, 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 모았다. '노(NO) 필터, 노(NO) 콘셉트, 노(NO) 대본'을 내건 '노콘쇼'는 관객과 직접 소통하며, 신기루 특유의 거침없는 입담과 방송에서 미처 보여주지 못한 색다른 매력으로 관객들을 사로잡았다.



오프닝으로 그간의 활약상을 담은 하이라이트 영상과 함께 무대에 오른 신기루는 "제가 사랑받는 사람이라는 걸 알게 해 주신 팬 여러분께 감사드린다. 세상에서 가장 행복한 하루를 선물해 주셔서 진심으로 고맙다"며 첫 단독 공연을 연 소감을 전했다.



이날 신기루는 솔직하고 거침없는 매력을 살린 다채로운 코너들을 선보였다. 자신과 관련된 에피소드들을 직접 언급하고, 팬들에게 받은 재치 만점 DM과 닮은꼴 사진 등을 활용해 특유의 입담으로 현장을 유쾌하게 물들였다. 기사 헤드라인 빈칸 채우기와 실시간 드립 경연에서도 순발력을 발휘하며 웃음을 안겼다.



'노콘쇼'를 빛낸 스페셜 게스트로는 멜로망스 김민석이 등장했다. 신기루와 유튜브 콘텐츠 '조롱잔치'를 통해 인연을 맺은 김민석은 신기루와 듀엣곡을 함께 부르며 색다른 호흡을 완성해 큰 박수를 받았다.



공연장에는 송은이, 이용진, 홍윤화, 풍자, 이은형, 강재준, 허안나, 권재관, 박준면 등 동료 방송인들도 관객으로 자리해 의미를 더했다. 이들은 신기루의 첫 단독 공연을 현장에서 함께 즐기며 아낌없는 박수와 호응으로 힘을 보탰다.



한편, 서울 공연을 성공적으로 마친 신기루는 전주와 창원에서 '노콘쇼'를 이어가며 지방 관객들과 만날 예정이다.



사진제공=SBWENT







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)