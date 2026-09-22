한병도, 국힘 '정권 실정대회'에 "맹목적 발목잡기에 못된 심보"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 22일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 국민의힘이 국회에서 개최하는 '이재명 정권 실정' 대국민 보고대회와 관련해 "추석을 앞두고 국민의 장바구니와 귀성길을 살피기는커녕 또다시 정쟁의 판을 벌이겠다는 못된 심보"라고 비판했습니다.한 원내대표는 오늘(22일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 이같이 말하고 "국민의힘은 민족의 최대 명절마저 정쟁의 무대로 삼으려는 행태를 멈추기를 바란다"고 촉구했습니다.그는 "이재명 대통령께서는 기자회견에서 그간 국민의힘이 정쟁의 소재로 삼아 온 사안에 대해 직접 답하시며 입장을 확고하게 밝히셨다"며 "연임 생각이 전혀 없다고 천명하셨고, 조작 기소 특검법의 공소 취소권도 삭제해 달라고 국회에 요청하셨다"고 설명했습니다.이어 "국민의힘은 여전히 소모적인 정쟁과 꼬투리 잡기식 비판으로 일관하고 있다"며 "대통령께서 무엇을 해도, 무슨 말씀을 하셔도 일단 비난부터 쏟아내고 보는 그야말로 맹목적 국정 발목 잡기"라고 지적했습니다.그러면서 "민주당은 더 무거운 책임감으로 국민의 목소리를 듣겠다"며 "더 낮게 듣고 더 세심하게 살펴 국민이 체감하는 삶의 변화를 만들어 내겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)