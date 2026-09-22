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5개월째 신출귀몰…대전 도솔산 '바바리맨' 검거 난항

유영규 기자
작성 2026.09.22 10:25 조회수
5개월째 신출귀몰…대전 도솔산 '바바리맨' 검거 난항
▲ 대전경찰청

대전 서구 도솔산 부근에서 이른바 '바바리맨'이 출몰했다는 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 수사에 나섰지만, 행방이 5개월째 묘연합니다.

오늘(22일) 대전경찰청에 따르면 지난 4월 26일 대전 서구의 한 여자고등학교 부근에서 한 남성이 바지를 벗고 서 있었다는 신고가 경찰에 접수된 데 이어, 최근까지 이 여고를 비롯해 인근 도솔산 등지에서 비슷한 112 신고가 잇따라 접수되고 있습니다.

대전지역 온라인커뮤니티나 누리소통망(SNS)에도 '서구 지역에서 바바리맨을 봤다'는 목격담이 지속해 올라오고 있습니다.

목격담에 따르면 이 남성은 최근 수개월간 많을 때는 주 3∼4회씩 출몰하는 것으로 알려졌습니다.

경찰에 따르면 동일인으로 추정되는 용의자는 주로 복면을 쓰거나 얼굴을 완전히 가린 채 나타나 바지를 벗고 특정 신체 부위를 노출하거나 음란한 행위를 하는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 지난 4월 첫 신고 이후 수사에 착수했지만, 용의자는 여성이 있을 때만을 노려 순식간에 범행하고 도주해버리거나, 얼굴을 드러내지 않은 채 산에서 옷을 갈아입는 수법으로 경찰 추적을 피하고 있습니다.

특히 폐쇄회로(CC)TV가 없는 여고 인근 등산로·산책로만 골라서 출입하는 탓에 경찰이 신원을 특정하는 데 애를 먹고 있습니다.

경찰은 용의자가 자주 출몰하는 등산로·산책로 부근 진입로 CCTV 전체를 확보해 반복 분석하면서 용의자의 동선을 파악하고 있습니다.

경찰 관계자는 "(용의자가) 대전지역 지리나 도로 사정을 잘 아는 것 같다"며 "신고 지역을 위주로 순찰을 강화했고, 인력도 다수 투입해 추적하고 있다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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