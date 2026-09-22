잔나비, 5분 만에 KSPO DOME 3회 콘서트 '전석 매진'

그룹사운드 잔나비가 3일간의 공연을 모두 매진시키며 독보적인 공연 강자의 저력을 보여줬다.



지난 21일 오픈된 잔나비 단독 콘서트 티켓은 예매 시작 단 5분 만에 3회 전석 매진을 기록했다. 익숙한 방식을 반복하는 콘서트가 아닌 전혀 다른 콘셉트의 두 공연을 꺼내든 잔나비의 선택에 관객들은 빠르게 반응했고, 뜨거운 관심을 확인하기까지 5분이면 충분했다.



잔나비는 이번 콘서트를 통해 각기 다른 콘셉트와 구성으로 완성한 두 공연을 연이어 선보이며 자신들만의 새로운 공연 방식을 제시한다.



10월 23일 개최되는 잔나비 발라드 컬렉션 '<10월의 어느 멋진 날에> in 서울'은 잔나비가 지금까지 노래해 온 사랑과 계절, 지나간 시간의 감정들을 하나의 흐름으로 다시 엮어낸 공연이다. 그동안 발표한 곡들을 발라드 중심으로 새롭게 구성해 기존 단독 콘서트와는 차별화된 감성과 분위기를 선사한다.



이어 24일과 25일에는 잔나비 2026 아시아 투어 파이널 '<스웨트 앤 스타더스트> in 서울' 공연이 펼쳐진다. 타이베이, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 쿠알라룸푸르, 자카르타까지 7개국 7개 도시를 지나며 쌓아온 수많은 밤과 땀, 함성을 KSPO DOME 위에 펼쳐내며 첫 아시아 투어의 마지막을 서울에서 장식한다.



한편, 잔나비의 단독 콘서트는 오는 10월 23일부터 25일까지 서울 KSPO DOME에서 개최된다.



사진 = 페포니뮤직 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)