[자막뉴스] "700억 어디 갔냐" 논란 터지자…"택시기사가 헛소문" 여수시 대응 '분통'

전남 여수시가 2026 여수세계섬박람회와 관련한 허위 비방의 진원으로 택시 운전사들을 지목하는 듯한 내용의 공문을 발송해 논란입니다.



여수시는 최근 지역 택시업체들에 '2026 여수세계섬박람회 관련 택시 운수종사자의 유언비어 유포 금지 등 교육 요청'이라는 제목의 공문을 보냈습니다.



여수시는 공문에서 "섬박람회 준비 미흡 등 유언비어를 기사들이 유포하고 있다는 여론이 있다"며 "기사들의 수입금 감소에 대한 불만이 유언비어 유포 행위로 나타났을 것이라 판단된다"고 밝혔습니다.



여수시는 지난해와 올해 9월 첫째 주말에서 둘째 주말까지 9일간 1인당 수입까지 비교하며 "수입금 감소 현상은 보이지 않았지만, 특수에 대한 기대 대비 수입이 눈에 띄게 나타나지 않아 불만으로 이어질 수는 있다고 본다"고 주장했습니다.



시는 섬박람회가 성공하면 수입이 증가할 것이니 유언비어 유포를 금지하고 행사 목표와 취지를 홍보할 수 있도록 운수종사자를 교육해달라고 업체에 당부하기도 했습니다.



택시 기사들을 유언비어 유포자로 몰아세우는 듯한 공문에 택시업계에서는 즉각 반발이 나왔습니다.



시가 별다른 근거 없이 택시기사들을 유언비어 유포자로 지목하고 수입에 대한 불만 때문에 악의적인 소문을 퍼뜨리는 것처럼 취급했다는 겁니다.



한 택시업체 관계자는 "고향에서 열리는 국제 행사를 도왔으면 도왔지, 없는 사실을 손님들에게 말하면서까지 먹칠을 하고 다니기야 하겠느냐"며 "택시 기사들이 돈을 많이 벌지 못해 악의적인 소문이나 내고 다니는 것처럼 매도하는 인식이 안타깝다"고

밝혔습니다.



최근 SNS 등에서는 트럭을 활용해 전통 뱃노래를 재현한 방식과 주 행사장 식당의 부실한 간장 백반 구성 등이 도마에 오르며,

여수세계섬박람회를 둘러싼 비판이 잇따랐습니다.



논란이 확산하자 여수시는 공식 입장을 내고 "건전한 비판은 수용하되, 시민의 얼굴을 무단으로 캡처해 조롱하거나 모욕하는 등 행위에는 단호하게 대응한다"고 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)