상어 보러 갔다가 죠스바 샀다…부산 편의점 '상어 특수'

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▲ 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다.

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부산 동구 북항에 나타난 상어 덕에 주변 편의점에서 죠스바와 고래밥, 핑크퐁 아기상어 등이 때아닌 '상어 특수'를 누리고 있습니다.편의점 CU를 운영하는 BGF리테일에 따르면 지난 18일 부산 북항 친수공원에 상어가 목격된 이후 19∼21일 부산 동구 지역 점포의 상품 매출을 직전 주 같은 요일과 비교한 결과, 죠스바 매출이 28.4% 증가했습니다.고래밥은 21.6%, 핑크퐁 아기상어 관련 상품은 33.3% 늘었습니다.상어 출몰 소식이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산하면서 실제 상어와 상품 속 캐릭터·이미지가 연결되는 '연관 소비'가 나타난 것으로 풀이됩니다.이런 현상은 부산에만 국한되지 않았습니다.같은 기간 전국 CU에서도 죠스바 매출이 12.5%, 고래밥이 10.5%, 아기상어 관련 상품이 13.9% 각각 증가했습니다.상어를 직접 보려는 인파가 몰리면서 인근 편의점 매출도 크게 뛰었습니다.19∼20일 친수공원 인근 CU의 전체 매출은 전주 대비 48.6% 증가했습니다.특히 상어를 촬영하려는 고객이 늘면서 보조배터리 매출이 815.5% 급증했고, 완구류도 422.7% 늘었습니다.즉석조리식품(166.2%), 생수(55.0%), 얼음(46.3%), 삼각김밥(32.3%) 등도 판매가 증가했습니다.지난 18일 이후 친수공원 내 해변 인공 수로에서 목격된 상어는 약 3.5ｍ 크기로, 퇴치 노력에도 불구하고 이곳을 떠나지 않고 있습니다.이 상어 옆에 1ｍ 크기의 아기상어가 있다는 목격담도 있지만 사실 여부는 확인되지 않았습니다.관련 사진과 영상이 SNS를 통해 빠르게 확산하면서 상어를 직접 보려는 시민들이 몰렸습니다.부산시에 따르면 지난 주말 친수공원에는 평소의 4∼5배에 달하는 방문객이 몰렸습니다.(사진=연합뉴스)