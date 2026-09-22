오픈AI "미, AI 표준 주도해야"…한국 포함 10개국 네트워크 제안

▲ 샘 올트먼

챗GPT 개발사 오픈AI가 차세대 인공지능(AI) 기술과 안전 표준 수립을 미국이 주도해야 한다고 촉구했습니다.오픈AI는 현지시간 21일 자사 홈페이지에 게시한 글 'AI의 다음 단계를 위한 표준 구축'에서 "우리는 미국이 전 세계 국가들과 협력해 최첨단 AI에 관한 기술 표준 마련 노력을 주도해야 한다고 생각한다"고 밝혔습니다.오픈AI는 "지금 주도권을 잡느냐에 따라 미국이 전 세계 AI 체제를 주도할 것인지 아니면 주변에서 파편화하고 불균형하며 갈등으로 가득 찬 체계가 자리 잡는 것을 지켜볼 것인지 결정될 것"이라고 지적했습니다.그러면서 현재 미국의 AI 산업이 기술의 최전선에 있는 데다 미국이 금융·무역·국방·기술·정보 등 핵심 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있어 주도권을 잡기에 좋은 위치에 있다고 주장했습니다.이어 "지정학적 경쟁은 단순히 누가 기술적으로 앞서느냐의 문제에 그치지 않고, AI의 도입과 확산을 둘러싼 경쟁이기도 할 것"이라며 "특히 AI의 도입·확산과 관련한 영역은 협력과 합리적인 규칙을 누가 주도하느냐에 따라 결정될 것"이라고 강조했습니다.오픈AI는 이와 같은 국제적 AI 표준을 마련하는 방안 중 하나로 각국에 이미 설립된 AI 안전 연구소들로 구성된 네트워크를 활용하는 방법을 제시했는데, 이와 같은 연구소를 구축한 예시 국가 10곳 가운데 하나로 한국을 언급하기도 했습니다.또 미국과 중국의 정상회담이 예정된 사실을 언급하면서 "이 분야에서 미국과 중국의 대화가 이뤄진다면 긍정적인 진전이 될 것"이라며 "예정된 회담은 시의적절한 시기에 열리고 있다"고 논평했습니다.한편, 최근 AI 업계 논쟁의 중심이 된 'AI 속도조절론'과 관련해 오픈AI는 "AI의 개발 속도를 조절한다는 것은 미리 속도를 정해두고 이를 유지한다는 뜻이 아니다"라며 "'정렬' 연구와 이에 대한 배포가 AI의 역량보다 앞서나가도록 보장하자는 것"이라고 덧붙였습니다.특히 AI가 스스로 AI를 설계하는 '재귀적 자기개선'(RSI)에 대한 우려가 집중된 것을 염두에 둔 듯 "현재로서는 완전 자율 RSI는 실현되지 않고 있다"며 "안전하게 구현할 수 있을 때까지 이를 추구해선 안 된다"고 강조하기도 했습니다.샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 오는 23일 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의에 직접 참석해 AI와 국제 안보를 주제로 브리핑을 진행할 예정입니다.(사진=게티이미지)