[자막뉴스] "대통령 영상이 안 나온다" 전대미문의 '대통령 보이콧'…'친트럼프' 폭스뉴스까지 돌아섰다

트럼프 미국 대통령이 자신에 대해 비판적인 보도를 했다는 이유로 CNN과 MS NOW, 폴리티코 기자들의 백악관 출입을 금지하자 미국 주요 언론사들이 연대 행동에 나섰습니다.



CNN과 ABC, CBS, NBC, 폭스뉴스로 구성된 백악관 방송 공동취재단은 현지 시각 21일부터 대통령을 대상으로 한 풀 영상 취재를 전면 중단했습니다.



풀 취재는 대표 언론사가 취재를 한 뒤 취재 내용을 다른 언론사들에 전달하는 방식을 뜻합니다.



백악관이 트럼프 대통령의 뉴욕 유엔총회 이동 상황에 대한 풀 당번이었던 CNN을 일방적으로 배제하자 친트럼프 성향의 폭스뉴스까지 포함한 나머지 방송사들이 대체 투입을 거부하며 보이콧에 동참한 겁니다.



취재 중단의 여파로 백악관 행사에서 대통령의 발언과 음성이 제대로 전달되지 않는 이른바 '블랙아웃' 사태가 발생했습니다.



실제로 이날 오후 백악관 사우스론에서 열린 전용 헬기 이착륙장 준공식 현장에는 취재진의 카메라와 마이크가 사라졌고, 백악관이 자체 제공한 영상조차 발언을 알아듣기 힘든 수준이었습니다.



이에 백악관은 자체 영상 채널인 '트럼프 TV'를 출범시키겠다며 맞불을 놨습니다.



언론계의 반발은 사진 취재로도 확산돼 뉴욕타임스와 워싱턴포스트 등 주요 일간지들이 백악관 풀 사진의 게재와 배포를 제한하기로 결정했습니다.



반면 트럼프 대통령은 여전히 "언론 공격이 아닌 국가 안보를 위협하는 가짜뉴스에 대한 대응일 뿐"이라고 주장했습니다.



출입이 막힌 언론사들은 표현의 자유를 규정한 수정헌법 1조 위반이라며 워싱턴 연방지방법원에 공동 소송을 내고 출입 금지의 효력을 즉각 정지해 달라고 요청했습니다.



그러나 백악관은 출입 권한이 권리가 아닌 특권이라며, 상시 출입증이나 브리핑룸 좌석까지 보장하는 것은 아니라는 논리로 맞서고 있어 트럼프 정부와 언론 간의 충돌은 한층 격해질 전망입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)