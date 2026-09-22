미 '그린란드 서명' 윤곽…냉전시대 군사기지 재가동

▲ 2025년 3월 그린란드 피투피크 우주기지를 방문한 JD 밴스 미국 부통령

미국이 냉전 시대에 사용했던 그린란드의 군사기지를 재가동하고, 동부 지역에도 미군을 주둔시킬 계획이라고 현지시간 21일 로이터통신이 보도했습니다.사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국과 덴마크, 그린란드는 22일 뉴욕에서 열리는 유엔총회 기간 이 같은 내용이 담긴 새로운 안보 합의에 서명할 예정입니다.미국은 합의에 따라 그린란드 남부 나르사르수아크의 옛 군사기지를 다시 가동할 계획입니다.나르사르수아크에는 냉전 초기인 1950년대까지 '블루이 웨스트 원'이라는 미군기지가 운영됐습니다.냉전 당시 미국은 그린란드에서 17개 군사시설을 운영하면서 1만 명 이상의 병력을 주둔시켰습니다.현재 그린란드에 남아 있는 미군 시설은 병사 약 150명이 주둔하는 피투피크 우주기지뿐입니다.이와 함께 미국은 그린란드 동부 메스테르스비그에도 군사적 거점을 마련할 예정입니다.메스테르스비그는 현재 덴마크 특수부대인 시리우스 개썰매 순찰대가 사용하는 군사 전초기지입니다.다만 합의문의 세부 내용은 최종 확정되지 않은 것으로 알려졌습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 18일 트루스소셜을 통해 덴마크와 안보 합의에 도달했다는 사실을 공개했습니다.트럼프 행정부는 합의에 따라 미국이 그린란드에 영구적으로 군대를 주둔시키고 필요에 따라 기지 수도 늘릴 수 있게 됐다고 밝혔습니다.그린란드가 향후 덴마크에서 독립하더라도 미군의 주둔 권한은 유지됩니다.또한 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 아닌 중국과 러시아 등은 그린란드에 군사기지를 설치할 수 없고, 미국의 안보를 위협하는 투자도 할 수 없습니다.덴마크는 이번 합의를 통해 북극 안보를 미국과 덴마크 양국에만 맡기는 대신 나토 차원에서 관리하게 된다고 설명했습니다.트럼프 대통령은 취임 이후 그린란드를 미국이 통제해야 한다고 주장하면서 나토 내부에서 외교적 갈등이 불거졌고, 덴마크와 그린란드는 미국과 협상에 나섰습니다.이번 합의는 그린란드의 주권을 덴마크에 그대로 두면서 미국의 군사적 영향력을 확대하는 내용으로 정리됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)