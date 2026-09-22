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'인턴', 6일 연속 박스오피스 1위…아슬아슬한 정상 자리

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작성 2026.09.22 13:43 조회수
인턴 포스터
영화 '인턴'이 개봉 6일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.

22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망의 집계에 따르면 '인턴'은 지난 21일 전국 3만 3,849명의 관객을 동원해 박스오피스 정상을 수성했다. 누적 관객 수 43만 7,744명.

지난 16일 개봉한 '인턴'은 박스오피스 1위로 데뷔한 뒤 주말까지 흐름을 이어갔다. 그러나 2주 차에 접어들면서 일일 관객 수가 3만 명대까지 떨어졌다. 개봉 7주 차에 접어든 '오디세이'(일일 관객 3만 2,938명, 누적 1,125만 561명)에 약 900명 차이로 쫓기고 있다.

오는 23일에는 신작 '암살자(들)'과 '타짜: 벨제붑의 노래', '가능한 사랑'의 개봉이 예정돼 있어 1위 자리가 위태로운 상황이다.

'인턴'은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 영화다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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